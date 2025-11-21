- Дата публикации
АПЛ: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 12-го тура чемпионата Англии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 22 по 24 ноября состоятся матчи 12-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.
В субботу, 22 ноября, "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика будет противостоять "Бернли", "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка встретится с "Брайтоном", "Ливерпуль" примет "Ноттингем" украинца Александра Зинченко, а "Манчестер Сити" приедет в гости к "Ньюкаслу".
В воскресенье, 23 ноября, "Астон Вилла" примет "Лидс", а в центральном поединке тура лидер чемпионата "Арсенал" в дерби сойдется с "Тоттенхэмом".
Закончится тур в понедельник, 24 ноября, когда "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко померяется силами с "Манчестер Юнайтед".
Расписание и результаты матчей 12-го тура АПЛ
Суббота, 22 ноября
14:30 "Бернли" – "Челси"
17:00 "Борнмут" – "Вест Хэм"
17:00 "Брайтон" – "Брентфорд"
17:00 "Вулверхэмптон" – "Кристал Пэлас"
17:00 "Ливерпуль" – "Ноттингем"
17:00 "Фулхэм" – "Сандерленд"
19:30 "Ньюкасл" – "Манчестер Сити"
Воскресенье, 23 ноября
16:00 "Лидс" – "Астон Вилла"
18:30 "Арсенал" – "Тоттенхэм"
Понедельник, 24 ноября
22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Эвертон"
Таблица АПЛ после 11-го тура
