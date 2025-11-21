АПЛ: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Арсенал" – "Тоттенхэм" / © Associated Press

С 22 по 24 ноября состоятся матчи 12-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

В субботу, 22 ноября, "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика будет противостоять "Бернли", "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка встретится с "Брайтоном", "Ливерпуль" примет "Ноттингем" украинца Александра Зинченко, а "Манчестер Сити" приедет в гости к "Ньюкаслу".

В воскресенье, 23 ноября, "Астон Вилла" примет "Лидс", а в центральном поединке тура лидер чемпионата "Арсенал" в дерби сойдется с "Тоттенхэмом".

Закончится тур в понедельник, 24 ноября, когда "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко померяется силами с "Манчестер Юнайтед".

Расписание и результаты матчей 12-го тура АПЛ

Суббота, 22 ноября

14:30 "Бернли" – "Челси"

17:00 "Борнмут" – "Вест Хэм"

17:00 "Брайтон" – "Брентфорд"

17:00 "Вулверхэмптон" – "Кристал Пэлас"

17:00 "Ливерпуль" – "Ноттингем"

17:00 "Фулхэм" – "Сандерленд"

19:30 "Ньюкасл" – "Манчестер Сити"

Воскресенье, 23 ноября

16:00 "Лидс" – "Астон Вилла"

18:30 "Арсенал" – "Тоттенхэм"

Понедельник, 24 ноября

22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Эвертон"

Таблица АПЛ после 11-го тура

Таблица АПЛ после 11-го тура / © flashscore.ua

