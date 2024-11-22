АПЛ: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Манчестер Сити" примет "Тоттенхэм".
23-25 ноября состоятся матчи двенадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.
В субботу "Челси" Михаила Мудрика сойдется с "Лестером", "Арсенал" Александра Зинченко встретится с "Ноттингемом", "Борнмут" Ильи Забарного будет противостоять "Брайтону", "Эвертон" Виталия Миколенко сразится с "Брентфордом" Егора Ярмолюка, а в центральном поединке тура "Манчестер Сити" примет "Тоттенхэм".
В воскресенье текущий лидер чемпионата "Ливерпуль" приедет в гости к "Саутгемптону", а "Манчестер Юнайтед" сыграет против новичка элитного дивизиона "Ипсвича".
Завершится тур в понедельник поединком между "Ньюкаслом" и "Вест Хэмом".
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|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
|Суббота, 23 ноября
|14:30
|ЛЕСТЕР
|_:_
|ЧЕЛСИ
|17:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|17:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|ЭВЕРТОН
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|ФУЛХЭМ
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|19:30
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|Воскресенье, 24 ноября
|16:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|18:30
|ИПСВИЧ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Понедельник, 25 ноября
|22:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
Таблица АПЛ после 11-го тура
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