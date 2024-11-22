АПЛ: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

23-25 ноября состоятся матчи двенадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

В субботу "Челси" Михаила Мудрика сойдется с "Лестером", "Арсенал" Александра Зинченко встретится с "Ноттингемом", "Борнмут" Ильи Забарного будет противостоять "Брайтону", "Эвертон" Виталия Миколенко сразится с "Брентфордом" Егора Ярмолюка, а в центральном поединке тура "Манчестер Сити" примет "Тоттенхэм".

В воскресенье текущий лидер чемпионата "Ливерпуль" приедет в гости к "Саутгемптону", а "Манчестер Юнайтед" сыграет против новичка элитного дивизиона "Ипсвича".

Завершится тур в понедельник поединком между "Ньюкаслом" и "Вест Хэмом".

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Таблица АПЛ после 11-го тура

Таблица АПЛ после 11-го тура / Фото: flashscore.ua

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