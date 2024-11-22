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АПЛ: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

АПЛ: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

"Манчестер Сити" / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура "Манчестер Сити" примет "Тоттенхэм".

23-25 ноября состоятся матчи двенадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

В субботу "Челси" Михаила Мудрика сойдется с "Лестером", "Арсенал" Александра Зинченко встретится с "Ноттингемом", "Борнмут" Ильи Забарного будет противостоять "Брайтону", "Эвертон" Виталия Миколенко сразится с "Брентфордом" Егора Ярмолюка, а в центральном поединке тура "Манчестер Сити" примет "Тоттенхэм".

В воскресенье текущий лидер чемпионата "Ливерпуль" приедет в гости к "Саутгемптону", а "Манчестер Юнайтед" сыграет против новичка элитного дивизиона "Ипсвича".

Завершится тур в понедельник поединком между "Ньюкаслом" и "Вест Хэмом".

Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
Суббота, 23 ноября
14:30 ЛЕСТЕР   _:_   ЧЕЛСИ
17:00 АРСЕНАЛ   _:_   НОТТИНГЕМ
17:00 АСТОН ВИЛЛА   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
17:00 БОРНМУТ   _:_   БРАЙТОН
17:00 ЭВЕРТОН   _:_   БРЕНТФОРД
17:00 ФУЛХЭМ   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
19:30 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   ТОТТЕНХЭМ
Воскресенье, 24 ноября
16:00 САУТГЕМПТОН   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
18:30 ИПСВИЧ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Понедельник, 25 ноября
22:00 НЬЮКАСЛ   _:_   ВЕСТ ХЭМ

Таблица АПЛ после 11-го тура

Таблица АПЛ после 11-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 11-го тура / Фото: flashscore.ua

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