АПЛ: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

25 – 27 ноября состоятся матчи 13-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Он начнется в субботу центральным поединком, в котором "Манчестер Сити" примет "Ливерпуль".

В этот же день "Челси" Михаила Мудрика встретится с "Ньюкаслом", "Борнмут" Ильи Забарного будет противостоять "Шеффилд Юнайтед", а "Брентфорд" Егора Ярмолюка сыграет против "Арсенала" Александра Зинченко.

В воскресенье "Тоттенхэм" сойдется с "Астон Виллой", а "Эвертон" Виталия Миколенко померяется силами с "Манчестер Юнайтед".

Завершится тур в понедельник поединком "Фулхэма" против "Вулверхэмптона".

Отметим, что 17 ноября "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей. Мерсисайдский клуб подаст апелляцию.

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После 12-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Манчестер Сити" (28 очков). Далее расположились "Ливерпуль" и "Арсенал" (по 27 баллов). На четвертом месте – "Тоттенхэм" (26 пунктов).

Матчи 14-го тура английской Премьер-лиги состоятся 2 – 3 декабря.

Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.

Таблица АПЛ после 12-го тура

Таблица АПЛ после 12-го тура / Фото: flashscore.ua

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