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АПЛ: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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АПЛ: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола / Фото: Associated Press

Центральным поединком тура станет дуэль "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".

25 – 27 ноября состоятся матчи 13-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Он начнется в субботу центральным поединком, в котором "Манчестер Сити" примет "Ливерпуль".

В этот же день "Челси" Михаила Мудрика встретится с "Ньюкаслом", "Борнмут" Ильи Забарного будет противостоять "Шеффилд Юнайтед", а "Брентфорд" Егора Ярмолюка сыграет против "Арсенала" Александра Зинченко.

В воскресенье "Тоттенхэм" сойдется с "Астон Виллой", а "Эвертон" Виталия Миколенко померяется силами с "Манчестер Юнайтед".

Завершится тур в понедельник поединком "Фулхэма" против "Вулверхэмптона".

Отметим, что 17 ноября "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей. Мерсисайдский клуб подаст апелляцию.

Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

  • После 12-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Манчестер Сити" (28 очков). Далее расположились "Ливерпуль" и "Арсенал" (по 27 баллов). На четвертом месте – "Тоттенхэм" (26 пунктов).
  • Матчи 14-го тура английской Премьер-лиги состоятся 2 – 3 декабря.
  • Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
Суббота, 25 ноября
14:30 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
17:00 БЕРНЛИ   _:_   ВЕСТ ХЭМ
17:00 ЛУТОН   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
17:00 НОТТИНГЕМ   _:_   БРАЙТОН
17:00 НЬЮКАСЛ   _:_   ЧЕЛСИ
17:00 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД   _:_   БОРНМУТ
19:30 БРЕНТФОРД   _:_   АРСЕНАЛ
Воскресенье, 26 ноября
16:00 ТОТТЕНХЭМ   _:_   АСТОН ВИЛЛА
18:30 ЭВЕРТОН   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Понедельник, 27 ноября
22:00 ФУЛХЭМ   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН

Таблица АПЛ после 12-го тура

Таблица АПЛ после 12-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 12-го тура / Фото: flashscore.ua

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