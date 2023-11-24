АПЛ: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

Центральным поединком тура станет дуэль "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".
25 – 27 ноября состоятся матчи 13-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
Он начнется в субботу центральным поединком, в котором "Манчестер Сити" примет "Ливерпуль".
В этот же день "Челси" Михаила Мудрика встретится с "Ньюкаслом", "Борнмут" Ильи Забарного будет противостоять "Шеффилд Юнайтед", а "Брентфорд" Егора Ярмолюка сыграет против "Арсенала" Александра Зинченко.
В воскресенье "Тоттенхэм" сойдется с "Астон Виллой", а "Эвертон" Виталия Миколенко померяется силами с "Манчестер Юнайтед".
Завершится тур в понедельник поединком "Фулхэма" против "Вулверхэмптона".
Отметим, что 17 ноября "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей. Мерсисайдский клуб подаст апелляцию.
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- После 12-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Манчестер Сити" (28 очков). Далее расположились "Ливерпуль" и "Арсенал" (по 27 баллов). На четвертом месте – "Тоттенхэм" (26 пунктов).
- Матчи 14-го тура английской Премьер-лиги состоятся 2 – 3 декабря.
- Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
|Суббота, 25 ноября
|14:30
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|17:00
|БЕРНЛИ
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|17:00
|ЛУТОН
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|17:00
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ЧЕЛСИ
|17:00
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|БОРНМУТ
|19:30
|БРЕНТФОРД
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Воскресенье, 26 ноября
|16:00
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|18:30
|ЭВЕРТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Понедельник, 27 ноября
|22:00
|ФУЛХЭМ
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
Таблица АПЛ после 12-го тура
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