- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 26
- Время на прочтение
- 1 мин
АПЛ: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 13-го тура чемпионата Англии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
29 и 30 ноября состоятся матчи 13-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.
В субботу, 29 ноября, "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка примет "Бернли", "Манчестер Сити" встретится с "Лидсом", а "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко сразится с "Ньюкаслом".
В воскресенье, 30 ноября, "Манчестер Юнайтед" попытается обыграть "Кристал Пэлас", "Астон Вилла" примет "Вулверхэмптон", "Ливерпуль" приедет в гости к "Вест Хэму", "Ноттингем" украинца Александра Зинченко сойдется с "Брайтоном", а в центральном поединке тура лидер чемпионата "Арсенал" в лондонском дерби будет противостоять "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика.
Расписание и результаты матчей 13-го тура АПЛ
Суббота, 29 ноября
17:00 "Брентфорд" – "Бернли"
17:00 "Манчестер Сити" – "Лидс"
17:00 "Сандерленд" – "Борнмут"
19:30 "Эвертон" – "Ньюкасл"
22:00 "Тоттенхэм" – "Фулхэм"
Воскресенье, 30 ноября
14:00 "Кристал Пэлас" – "Манчестер Юнайтед"
16:05 "Астон Вилла" – "Вулверхэмптон"
16:05 "Вест Хэм" – "Ливерпуль"
16:05 "Ноттингем" – "Брайтон"
18:30 "Челси" – "Арсенал"
Таблица АПЛ после 12-го тура
Матчи английской Премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). По промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Ранее сообщалось, что ТЦК мобилизовал известного экс-футболиста "Динамо" и сборной Украины.