АПЛ: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Челси" – "Арсенал" / © Associated Press

Реклама

29 и 30 ноября состоятся матчи 13-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

В субботу, 29 ноября, "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка примет "Бернли", "Манчестер Сити" встретится с "Лидсом", а "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко сразится с "Ньюкаслом".

В воскресенье, 30 ноября, "Манчестер Юнайтед" попытается обыграть "Кристал Пэлас", "Астон Вилла" примет "Вулверхэмптон", "Ливерпуль" приедет в гости к "Вест Хэму", "Ноттингем" украинца Александра Зинченко сойдется с "Брайтоном", а в центральном поединке тура лидер чемпионата "Арсенал" в лондонском дерби будет противостоять "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика.

Реклама

Расписание и результаты матчей 13-го тура АПЛ

Суббота, 29 ноября

17:00 "Брентфорд" – "Бернли"

17:00 "Манчестер Сити" – "Лидс"

17:00 "Сандерленд" – "Борнмут"

Реклама

19:30 "Эвертон" – "Ньюкасл"

22:00 "Тоттенхэм" – "Фулхэм"

Воскресенье, 30 ноября

14:00 "Кристал Пэлас" – "Манчестер Юнайтед"

Реклама

16:05 "Астон Вилла" – "Вулверхэмптон"

16:05 "Вест Хэм" – "Ливерпуль"

16:05 "Ноттингем" – "Брайтон"

18:30 "Челси" – "Арсенал"

Реклама

Таблица АПЛ после 12-го тура

Таблица АПЛ после 12-го тура / © flashscore.ua

Матчи английской Премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). По промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что ТЦК мобилизовал известного экс-футболиста "Динамо" и сборной Украины.