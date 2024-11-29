АПЛ: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Ливерпуль" примет "Манчестер Сити".
С 29 ноября по 1 декабря состоятся матчи 13-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком между "Брайтоном" и "Саутгемптоном".
В субботу "Брентфорд" Егора Ярмолюка встретится с "Лестером", "Борнмут" Ильи Забарного сразится с "Вулверхэмптоном", а "Арсенал" Александра Зинченко сыграет с "Вест Хэмом".
Завершится тур в воскресенье: "Эвертон" Виталия Миколенко сойдется с "Манчестер Юнайтед", "Челси" Михаила Мудрика поборется с "Астон Виллой", а в центральном поединке тура текущий лидер "Ливерпуль" примет действующего чемпиона "Манчестер Сити".
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|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
|Пятница, 29 ноября
|22:00
|БРАЙТОН
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|Суббота, 30 ноября
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ЛЕСТЕР
|17:00
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|17:00
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|ИПСВИЧ
|19:30
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Воскресенье, 1 декабря
|15:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ЭВЕРТОН
|15:30
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|ФУЛХЭМ
|15:30
|ЧЕЛСИ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|18:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
Таблица АПЛ после 12-го тура
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