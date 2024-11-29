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АПЛ: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

АПЛ: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура "Ливерпуль" примет "Манчестер Сити".

С 29 ноября по 1 декабря состоятся матчи 13-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Брайтоном" и "Саутгемптоном".

В субботу "Брентфорд" Егора Ярмолюка встретится с "Лестером", "Борнмут" Ильи Забарного сразится с "Вулверхэмптоном", а "Арсенал" Александра Зинченко сыграет с "Вест Хэмом".

Завершится тур в воскресенье: "Эвертон" Виталия Миколенко сойдется с "Манчестер Юнайтед", "Челси" Михаила Мудрика поборется с "Астон Виллой", а в центральном поединке тура текущий лидер "Ливерпуль" примет действующего чемпиона "Манчестер Сити".

Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
Пятница, 29 ноября
22:00 БРАЙТОН   _:_   САУТГЕМПТОН
Суббота, 30 ноября
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   ЛЕСТЕР
17:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   БОРНМУТ
17:00 КРИСТАЛ ПЭЛАС   _:_   НЬЮКАСЛ
17:00 НОТТИНГЕМ   _:_   ИПСВИЧ
19:30 ВЕСТ ХЭМ   _:_   АРСЕНАЛ
Воскресенье, 1 декабря
15:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ЭВЕРТОН
15:30 ТОТТЕНХЭМ   _:_   ФУЛХЭМ
15:30 ЧЕЛСИ   _:_   АСТОН ВИЛЛА
18:00 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ

Таблица АПЛ после 12-го тура

Таблица АПЛ после 12-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 12-го тура / Фото: flashscore.ua

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