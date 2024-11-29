АПЛ: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

С 29 ноября по 1 декабря состоятся матчи 13-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Брайтоном" и "Саутгемптоном".

В субботу "Брентфорд" Егора Ярмолюка встретится с "Лестером", "Борнмут" Ильи Забарного сразится с "Вулверхэмптоном", а "Арсенал" Александра Зинченко сыграет с "Вест Хэмом".

Завершится тур в воскресенье: "Эвертон" Виталия Миколенко сойдется с "Манчестер Юнайтед", "Челси" Михаила Мудрика поборется с "Астон Виллой", а в центральном поединке тура текущий лидер "Ливерпуль" примет действующего чемпиона "Манчестер Сити".

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Таблица АПЛ после 12-го тура

Таблица АПЛ после 12-го тура / Фото: flashscore.ua

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