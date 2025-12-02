АПЛ: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Арсенал" / © Associated Press

Реклама

Со 2 по 4 декабря состоятся матчи 14-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

Во вторник, 2 декабря, "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко встретится с "Борнмутом", "Манчестер Сити" сразится с "Фулхэмом", а "Тоттенхэм" сойдется с "Ньюкаслом".

В среду, 3 декабря, "Арсенал" примет "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка, "Ноттингем" украинца Александра Зинченко поборется с "Вулверхэмптоном", "Ливерпуль" померяется силами с "Сандерлендом", а "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика приедет в гости к "Лидсу".

Реклама

Завершится тур в четверг, 4 декабря, когда "Манчестер Юнайтед" примет "Вест Хэм".

Расписание и результаты матчей 14-го тура АПЛ

Вторник, 2 декабря

21:30 "Борнмут" – "Эвертон"

21:30 "Фулхэм" – "Манчестер Сити"

Реклама

22:15 "Ньюкасл" – "Тоттенхэм"

Среда, 3 декабря

21:30 "Арсенал" – "Брентфорд"

21:30 "Бернли" – "Кристал Пэлас"

Реклама

21:30 "Брайтон" – "Астон Вилла"

21:30 "Вулверхэмптон" – "Ноттингем"

22:15 "Ливерпуль" – "Сандерленд"

22:15 "Лидс" – "Челси"

Реклама

Четверг, 4 декабря

22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Вест Хэм"

Таблица АПЛ после 13-го тура

Таблица АПЛ после 13-го тура / © flashscore.ua

Матчи английской Премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). По промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" в большинстве не смог обыграть "Челси" в центральном матче 13-го тура АПЛ.