АПЛ: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 14-го тура чемпионата Англии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
Со 2 по 4 декабря состоятся матчи 14-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.
Во вторник, 2 декабря, "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко встретится с "Борнмутом", "Манчестер Сити" сразится с "Фулхэмом", а "Тоттенхэм" сойдется с "Ньюкаслом".
В среду, 3 декабря, "Арсенал" примет "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка, "Ноттингем" украинца Александра Зинченко поборется с "Вулверхэмптоном", "Ливерпуль" померяется силами с "Сандерлендом", а "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика приедет в гости к "Лидсу".
Завершится тур в четверг, 4 декабря, когда "Манчестер Юнайтед" примет "Вест Хэм".
Расписание и результаты матчей 14-го тура АПЛ
Вторник, 2 декабря
21:30 "Борнмут" – "Эвертон"
21:30 "Фулхэм" – "Манчестер Сити"
22:15 "Ньюкасл" – "Тоттенхэм"
Среда, 3 декабря
21:30 "Арсенал" – "Брентфорд"
21:30 "Бернли" – "Кристал Пэлас"
21:30 "Брайтон" – "Астон Вилла"
21:30 "Вулверхэмптон" – "Ноттингем"
22:15 "Ливерпуль" – "Сандерленд"
22:15 "Лидс" – "Челси"
Четверг, 4 декабря
22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Вест Хэм"
Таблица АПЛ после 13-го тура
Ранее сообщалось, что "Арсенал" в большинстве не смог обыграть "Челси" в центральном матче 13-го тура АПЛ.