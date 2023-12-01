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АПЛ: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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АПЛ: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Голланд

В центральном поединке тура "Манчестер Сити" сыграет против "Тоттенхэма".

2 – 3 декабря состоятся матчи 14-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

В субботу "Арсенал" Александра Зинченко примет "Вулверхэмптон", "Брентфорд" Егора Ярмолюка встретится с "Лутоном", а "Эвертон" Виталия Миколенко приедет в гости к "Ноттингему".

Также в этот день померяются силами "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед".

В воскресенье "Борнмут" Ильи Забарного на своем поле сойдется с "Астон Виллой", а "Челси" Михаила Мудрика будет принимать "Брайтон".

Кроме того, "Ливерпуль" дома будет противостоять "Фулхэму", а в центральном поединке тура сильнейшено будут определять "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм".

Стоит отметить, что 17 ноября "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей. Мерсисайдский клуб будет оспаривать это наказание.

Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

  • После 13-го тура таблицу АПЛ возглавляет Арсенал (30 очков). На втором месте – "Манчестер Сити" (29 пунктов). Далее расположились "Ливерпуль" и "Астон Вилла" (по 28 баллов).
  • Матчи 15-го тура английской Премьер-лиги состоятся 5 – 7 декабря.
  • Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
Суббота, 2 декабря
17:00 АРСЕНАЛ   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
17:00 БЕРНЛИ   _:_   ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   ЛУТОН
19:30 НОТТИНГЕМ   _:_   ЭВЕРТОН
22:00 НЬЮКАСЛ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Воскресенье, 3 декабря
16:00 БОРНМУТ   _:_   АСТОН ВИЛЛА
16:00 ВЕСТ ХЭМ   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
16:00 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   ФУЛХЭМ
16:00 ЧЕЛСИ   _:_   БРАЙТОН
18:30 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   ТОТТЕНХЭМ

Таблица АПЛ после 13-го тура

Таблица АПЛ после 13-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 13-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
83
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