АПЛ: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Манчестер Сити" сыграет против "Тоттенхэма".
2 – 3 декабря состоятся матчи 14-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
В субботу "Арсенал" Александра Зинченко примет "Вулверхэмптон", "Брентфорд" Егора Ярмолюка встретится с "Лутоном", а "Эвертон" Виталия Миколенко приедет в гости к "Ноттингему".
Также в этот день померяются силами "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед".
В воскресенье "Борнмут" Ильи Забарного на своем поле сойдется с "Астон Виллой", а "Челси" Михаила Мудрика будет принимать "Брайтон".
Кроме того, "Ливерпуль" дома будет противостоять "Фулхэму", а в центральном поединке тура сильнейшено будут определять "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм".
Стоит отметить, что 17 ноября "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей. Мерсисайдский клуб будет оспаривать это наказание.
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- После 13-го тура таблицу АПЛ возглавляет Арсенал (30 очков). На втором месте – "Манчестер Сити" (29 пунктов). Далее расположились "Ливерпуль" и "Астон Вилла" (по 28 баллов).
- Матчи 15-го тура английской Премьер-лиги состоятся 5 – 7 декабря.
- Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
|Суббота, 2 декабря
|17:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|17:00
|БЕРНЛИ
|_:_
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ЛУТОН
|19:30
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|ЭВЕРТОН
|22:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Воскресенье, 3 декабря
|16:00
|БОРНМУТ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|16:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|16:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|ФУЛХЭМ
|16:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|БРАЙТОН
|18:30
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
Таблица АПЛ после 13-го тура
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