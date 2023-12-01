АПЛ: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Манчестер Сити" сыграет против "Тоттенхэма".

2 – 3 декабря состоятся матчи 14-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

В субботу "Арсенал" Александра Зинченко примет "Вулверхэмптон", "Брентфорд" Егора Ярмолюка встретится с "Лутоном", а "Эвертон" Виталия Миколенко приедет в гости к "Ноттингему".

Также в этот день померяются силами "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед".

В воскресенье "Борнмут" Ильи Забарного на своем поле сойдется с "Астон Виллой", а "Челси" Михаила Мудрика будет принимать "Брайтон".

Кроме того, "Ливерпуль" дома будет противостоять "Фулхэму", а в центральном поединке тура сильнейшено будут определять "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм".

Стоит отметить, что 17 ноября "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей. Мерсисайдский клуб будет оспаривать это наказание.

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После 13-го тура таблицу АПЛ возглавляет Арсенал (30 очков). На втором месте – "Манчестер Сити" (29 пунктов). Далее расположились "Ливерпуль" и "Астон Вилла" (по 28 баллов).

Матчи 15-го тура английской Премьер-лиги состоятся 5 – 7 декабря.

Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.

Таблица АПЛ после 13-го тура

Таблица АПЛ после 13-го тура / Фото: flashscore.ua

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