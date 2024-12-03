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АПЛ: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

АПЛ: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" сойдутся в центральном матче 14-го тура АПЛ / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура "Арсенал" примет "Манчестер Юнайтед".

3-5 декабря состоятся матчи 14-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется во вторник играми "Ипсвич" – "Кристал Пэлас" и "Лестер" – "Вест Хэм".

В среду "Эвертон" Виталия Миколенко встретится с "Вулверхэмптоном", "Манчестер Сити" примет "Ноттингем", лидер чемпионата "Ливерпуль" приедет в гости к "Ньюкаслу", "Челси" Михаила Мудрика сразится с "Саутгемптоном", а "Брентфорд" Егора Ярмолюка сойдется с "Астон Виллой".

В тот же день в центральном поединке тура "Арсенал" Александра Зинченко примет "Манчестер Юнайтед".

Завершится тур в четверг, когда "Борнмут" Ильи Забарного на своем поле будет противостоять "Тоттенхэму".

Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
Вторник, 3 декабря
21:30 ИПСВИЧ   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
22:15 ЛЕСТЕР   _:_   ВЕСТ ХЭМ
Среда, 4 декабря
21:30 ЭВЕРТОН   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
21:30 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   НОТТИНГЕМ
21:30 НЬЮКАСЛ   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
21:30 САУТГЕМПТОН   _:_   ЧЕЛСИ
22:15 АРСЕНАЛ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
22:15 АСТОН ВИЛЛА   _:_   БРЕНТФОРД
Четверг, 5 декабря
21:30 ФУЛХЭМ   _:_   БРАЙТОН
22:15 БОРНМУТ   _:_   ТОТТЕНХЭМ

Таблица АПЛ после 13-го тура

Таблица АПЛ после 13-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 13-го тура / Фото: flashscore.ua

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