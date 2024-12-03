АПЛ: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Арсенал" примет "Манчестер Юнайтед".
3-5 декабря состоятся матчи 14-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.
Он начнется во вторник играми "Ипсвич" – "Кристал Пэлас" и "Лестер" – "Вест Хэм".
В среду "Эвертон" Виталия Миколенко встретится с "Вулверхэмптоном", "Манчестер Сити" примет "Ноттингем", лидер чемпионата "Ливерпуль" приедет в гости к "Ньюкаслу", "Челси" Михаила Мудрика сразится с "Саутгемптоном", а "Брентфорд" Егора Ярмолюка сойдется с "Астон Виллой".
В тот же день в центральном поединке тура "Арсенал" Александра Зинченко примет "Манчестер Юнайтед".
Завершится тур в четверг, когда "Борнмут" Ильи Забарного на своем поле будет противостоять "Тоттенхэму".
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|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
|Вторник, 3 декабря
|21:30
|ИПСВИЧ
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|22:15
|ЛЕСТЕР
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|Среда, 4 декабря
|21:30
|ЭВЕРТОН
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|21:30
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|21:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|21:30
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ЧЕЛСИ
|22:15
|АРСЕНАЛ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|22:15
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|БРЕНТФОРД
|Четверг, 5 декабря
|21:30
|ФУЛХЭМ
|_:_
|БРАЙТОН
|22:15
|БОРНМУТ
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
Таблица АПЛ после 13-го тура
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