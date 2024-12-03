АПЛ: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

3-5 декабря состоятся матчи 14-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется во вторник играми "Ипсвич" – "Кристал Пэлас" и "Лестер" – "Вест Хэм".

В среду "Эвертон" Виталия Миколенко встретится с "Вулверхэмптоном", "Манчестер Сити" примет "Ноттингем", лидер чемпионата "Ливерпуль" приедет в гости к "Ньюкаслу", "Челси" Михаила Мудрика сразится с "Саутгемптоном", а "Брентфорд" Егора Ярмолюка сойдется с "Астон Виллой".

В тот же день в центральном поединке тура "Арсенал" Александра Зинченко примет "Манчестер Юнайтед".

Завершится тур в четверг, когда "Борнмут" Ильи Забарного на своем поле будет противостоять "Тоттенхэму".

Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Таблица АПЛ после 13-го тура

Таблица АПЛ после 13-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

УПЛ: результаты матчей 15-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: результаты матчей 15-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Серия А: результаты матчей 14-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица