АПЛ: расписание и результаты матчей 15-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 15-го тура чемпионата Англии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 6 по 8 декабря состоятся матчи 15-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.
В субботу, 6 декабря, лидер чемпионата "Арсенал" сразится с "Астон Виллой", "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика сойдется с "Борнмутом", "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко примет "Ноттингем" украинца Александра Зинченко, "Манчестер Сити" будет противостоять "Сандерленду", "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка поборется с "Тоттенхэмом", а "Ливерпуль" померяется силами с "Лидсом".
В воскресенье, 7 декабря, "Брайтон" сыграет с "Вест Хэмом", а "Фулхэм" примет "Кристал Пэлас".
Завершится тур в понедельник, 8 декабря, когда "Манчестер Юнайтед" приедет в гости к "Вулверхэмптону".
Расписание и результаты матчей 15-го тура АПЛ
Суббота, 6 декабря
14:30 "Астон Вилла" – "Арсенал"
17:00 "Борнмут" – "Челси"
17:00 "Эвертон" – "Ноттингем"
17:00 "Манчестер Сити" – "Сандерленд"
17:00 "Ньюкасл" – "Бернли"
17:00 "Тоттенхэм" – "Брентфорд"
19:30 "Лидс" – "Ливерпуль"
Воскресенье, 7 декабря
16:00 "Брайтон" – "Вест Хэм"
18:30 "Фулхэм" – "Кристал Пэлас"
Понедельник, 8 декабря
22:00 "Вулверхэмптон" – "Манчестер Юнайтед"
Таблица АПЛ после 14-го тура
