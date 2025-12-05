АПЛ: расписание и результаты матчей 15-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Арсенал" / © Associated Press

С 6 по 8 декабря состоятся матчи 15-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

В субботу, 6 декабря, лидер чемпионата "Арсенал" сразится с "Астон Виллой", "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика сойдется с "Борнмутом", "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко примет "Ноттингем" украинца Александра Зинченко, "Манчестер Сити" будет противостоять "Сандерленду", "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка поборется с "Тоттенхэмом", а "Ливерпуль" померяется силами с "Лидсом".

В воскресенье, 7 декабря, "Брайтон" сыграет с "Вест Хэмом", а "Фулхэм" примет "Кристал Пэлас".

Завершится тур в понедельник, 8 декабря, когда "Манчестер Юнайтед" приедет в гости к "Вулверхэмптону".

Расписание и результаты матчей 15-го тура АПЛ

Суббота, 6 декабря

14:30 "Астон Вилла" – "Арсенал"

17:00 "Борнмут" – "Челси"

17:00 "Эвертон" – "Ноттингем"

17:00 "Манчестер Сити" – "Сандерленд"

17:00 "Ньюкасл" – "Бернли"

17:00 "Тоттенхэм" – "Брентфорд"

19:30 "Лидс" – "Ливерпуль"

Воскресенье, 7 декабря

16:00 "Брайтон" – "Вест Хэм"

18:30 "Фулхэм" – "Кристал Пэлас"

Понедельник, 8 декабря

22:00 "Вулверхэмптон" – "Манчестер Юнайтед"

Таблица АПЛ после 14-го тура

