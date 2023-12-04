АПЛ: расписание и результаты матчей 15-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Манчестер Юнайтед" примет "Челси" Михаила Мудрика.
5 – 7 декабря состоятся матчи 15-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
Во вторник, 5 декабря, "Арсенал" Александра Зинченко приедет в гости к "Лутону".
В среду, 6 декабря, "Брентфорд" Егора Ярмолюка на выезде сыграет с "Брайтоном", "Борнмут" Ильи Забарного на чужом поле сойдется с "Кристал Пэлас", а "Челси" Михаила Мудрика проведет гостевой поединок против "Манчестер Юнайтед".
Также в этот день "Ливерпуль" будет гостить у "Шеффилд Юнайтед", а действующий чемпион "Манчестер Сити" на выезде встретится с Астон Виллой".
Завершится тур в четверг, 7 декабря: "Эвертон" Виталия Миколенко дома померяется силами с "Ньюкаслом", а "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" будут определять сильнейшего в лондонском дерби.
Стоит отметить, что 17 ноября "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей. Мерсисайдский клуб будет оспаривать это наказание.
Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
- После 14-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Арсенал" (33 очка). На втором месте – "Ливерпуль" (31 балл). Третьим идет "Манчестер Сити" (30 пунктов). Четвертой расположилась "Астон Вилла" (29 очков).
- Матчи 16-го тура английской Премьер-лиги состоятся 9 – 10 декабря.
- Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
|Вторник, 5 декабря
|21:30
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|БЕРНЛИ
|22:15
|ЛУТОН
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Среда, 6 декабря
|21:30
|БРАЙТОН
|_:_
|БРЕНТФОРД
|21:30
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|БОРНМУТ
|21:30
|ФУЛХЭМ
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|21:30
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|22:15
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|22:15
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ЧЕЛСИ
|Четверг, 7 декабря
|21:30
|ЭВЕРТОН
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|22:15
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
Таблица АПЛ после 14-го тура
Читайте также:
Холанд вскипел от ярости из-за скандального решения арбитра в матче "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" (видео)
Мудрик заработал пенальти и помог "Челси" в меньшинстве одолеть команду экс-тренера "Шахтера" (видео)
Треш в чемпионате Португалии: арбитр не разрешил врачам помочь украинцу и удалил его (видео)