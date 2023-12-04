АПЛ: расписание и результаты матчей 15-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

5 – 7 декабря состоятся матчи 15-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Во вторник, 5 декабря, "Арсенал" Александра Зинченко приедет в гости к "Лутону".

В среду, 6 декабря, "Брентфорд" Егора Ярмолюка на выезде сыграет с "Брайтоном", "Борнмут" Ильи Забарного на чужом поле сойдется с "Кристал Пэлас", а "Челси" Михаила Мудрика проведет гостевой поединок против "Манчестер Юнайтед".

Также в этот день "Ливерпуль" будет гостить у "Шеффилд Юнайтед", а действующий чемпион "Манчестер Сити" на выезде встретится с Астон Виллой".

Завершится тур в четверг, 7 декабря: "Эвертон" Виталия Миколенко дома померяется силами с "Ньюкаслом", а "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" будут определять сильнейшего в лондонском дерби.

Стоит отметить, что 17 ноября "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей. Мерсисайдский клуб будет оспаривать это наказание.

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После 14-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Арсенал" (33 очка). На втором месте – "Ливерпуль" (31 балл). Третьим идет "Манчестер Сити" (30 пунктов). Четвертой расположилась "Астон Вилла" (29 очков).

Матчи 16-го тура английской Премьер-лиги состоятся 9 – 10 декабря.

Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.

Таблица АПЛ после 14-го тура

Таблица АПЛ после 14-го тура / Фото: flashscore.ua

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