АПЛ: расписание и результаты матчей 15-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура сойдутся "Тоттенхэм" и "Челси".
7-9 декабря состоятся матчи 15-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.
В субботу лидер чемпионата "Ливерпуль" сыграет с "Эвертоном" Виталия Миколенко, "Астон Вилла" примет "Саутгемптон", "Брентфорд" Егора Ярмолюка сразится с "Ньюкаслом", "Манчестер Сити" будет противостоять "Кристал Пэлас", а "Манчестер Юнайтед" встретится с "Ноттингемом".
В воскресенье "Борнмут" Ильи Забарного сойдется с "Ипсвичем", "Лестер" сразится с "Брайтоном", "Арсенал" Александра Зинченко попытается одолеть "Фулхэм", а в центральном поединке тура сильнейшего будут определять "Тоттенхэм" и "Челси" Михаила Мудрика.
Завершится тур в понедельник матчем "Вест Хэм" – "Вулверхэмптон".
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|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
|Суббота, 7 декабря
|14:30
|ЭВЕРТОН
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|17:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|17:00
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|19:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|Воскресенье, 8 декабря
|16:00
|ИПСВИЧ
|_:_
|БОРНМУТ
|16:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|БРАЙТОН
|16:00
|ФУЛХЭМ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|18:30
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|ЧЕЛСИ
|Понедельник, 9 декабря
|22:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
Таблица АПЛ после 14-го тура
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