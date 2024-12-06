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АПЛ: расписание и результаты матчей 15-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

АПЛ: расписание и результаты матчей 15-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Михаил Мудрик / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура сойдутся "Тоттенхэм" и "Челси".

7-9 декабря состоятся матчи 15-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

В субботу лидер чемпионата "Ливерпуль" сыграет с "Эвертоном" Виталия Миколенко, "Астон Вилла" примет "Саутгемптон", "Брентфорд" Егора Ярмолюка сразится с "Ньюкаслом", "Манчестер Сити" будет противостоять "Кристал Пэлас", а "Манчестер Юнайтед" встретится с "Ноттингемом".

В воскресенье "Борнмут" Ильи Забарного сойдется с "Ипсвичем", "Лестер" сразится с "Брайтоном", "Арсенал" Александра Зинченко попытается одолеть "Фулхэм", а в центральном поединке тура сильнейшего будут определять "Тоттенхэм" и "Челси" Михаила Мудрика.

Завершится тур в понедельник матчем "Вест Хэм" – "Вулверхэмптон".

Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
Суббота, 7 декабря
14:30 ЭВЕРТОН   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
17:00 АСТОН ВИЛЛА   _:_   САУТГЕМПТОН
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   НЬЮКАСЛ
17:00 КРИСТАЛ ПЭЛАС   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
19:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   НОТТИНГЕМ
Воскресенье, 8 декабря
16:00 ИПСВИЧ   _:_   БОРНМУТ
16:00 ЛЕСТЕР   _:_   БРАЙТОН
16:00 ФУЛХЭМ   _:_   АРСЕНАЛ
18:30 ТОТТЕНХЭМ   _:_   ЧЕЛСИ
Понедельник, 9 декабря
22:00 ВЕСТ ХЭМ   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН

Таблица АПЛ после 14-го тура

Таблица АПЛ после 14-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 14-го тура / Фото: flashscore.ua

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