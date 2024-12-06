АПЛ: расписание и результаты матчей 15-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

7-9 декабря состоятся матчи 15-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

В субботу лидер чемпионата "Ливерпуль" сыграет с "Эвертоном" Виталия Миколенко, "Астон Вилла" примет "Саутгемптон", "Брентфорд" Егора Ярмолюка сразится с "Ньюкаслом", "Манчестер Сити" будет противостоять "Кристал Пэлас", а "Манчестер Юнайтед" встретится с "Ноттингемом".

В воскресенье "Борнмут" Ильи Забарного сойдется с "Ипсвичем", "Лестер" сразится с "Брайтоном", "Арсенал" Александра Зинченко попытается одолеть "Фулхэм", а в центральном поединке тура сильнейшего будут определять "Тоттенхэм" и "Челси" Михаила Мудрика.

Завершится тур в понедельник матчем "Вест Хэм" – "Вулверхэмптон".

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Таблица АПЛ после 14-го тура

Таблица АПЛ после 14-го тура / Фото: flashscore.ua

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