АПЛ: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Манчестер Сити" / © Associated Press

С 13 по 15 декабря состоятся матчи 16-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

В субботу, 13 декабря, "Ливерпуль" примет "Брайтон", "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика сразится с "Эвертоном" украинского защитника Виталия Миколенко, а "Арсенал" встретится с "Вулверхэмптоном".

В воскресенье, 14 декабря, "Манчестер Сити" попытается одолеть "Кристал Пэлас", "Ноттингем" украинца Александра Зинченко примет "Тоттенхэм", а "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка померяется силами с "Лидсом".

Завершится тур в понедельник, 15 декабря, когда "Манчестер Юнайтед" сразится с "Борнмутом".

Расписание и результаты матчей 16-го тура АПЛ

Суббота, 13 декабря

17:00 "Ливерпуль" – "Брайтон"

17:00 "Челси" – "Эвертон"

19:30 "Бернли" – "Фулхэм"

22:00 "Арсенал" – "Вулверхэмптон"

Воскресенье, 14 декабря

16:00 "Вест Хэм" – "Астон Вилла"

16:00 "Кристал Пэлас" – "Манчестер Сити"

16:00 "Ноттингем" – "Тоттенхэм"

16:00 "Сандерленд" – "Ньюкасл"

18:30 "Брентфорд" – "Лидс"

Понедельник, 15 декабря

22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Борнмут"

Таблица АПЛ после 15-го тура

