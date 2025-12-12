- Дата публикации
АПЛ: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 16-го тура чемпионата Англии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 13 по 15 декабря состоятся матчи 16-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.
В субботу, 13 декабря, "Ливерпуль" примет "Брайтон", "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика сразится с "Эвертоном" украинского защитника Виталия Миколенко, а "Арсенал" встретится с "Вулверхэмптоном".
В воскресенье, 14 декабря, "Манчестер Сити" попытается одолеть "Кристал Пэлас", "Ноттингем" украинца Александра Зинченко примет "Тоттенхэм", а "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка померяется силами с "Лидсом".
Завершится тур в понедельник, 15 декабря, когда "Манчестер Юнайтед" сразится с "Борнмутом".
Расписание и результаты матчей 16-го тура АПЛ
Суббота, 13 декабря
17:00 "Ливерпуль" – "Брайтон"
17:00 "Челси" – "Эвертон"
19:30 "Бернли" – "Фулхэм"
22:00 "Арсенал" – "Вулверхэмптон"
Воскресенье, 14 декабря
16:00 "Вест Хэм" – "Астон Вилла"
16:00 "Кристал Пэлас" – "Манчестер Сити"
16:00 "Ноттингем" – "Тоттенхэм"
16:00 "Сандерленд" – "Ньюкасл"
18:30 "Брентфорд" – "Лидс"
Понедельник, 15 декабря
22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Борнмут"
Таблица АПЛ после 15-го тура
