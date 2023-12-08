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АПЛ: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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АПЛ: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Александр Зинченко / Фото: Associated Press

В центральном поединке "Арсенал" Александра Зинченко встретится с "Астон Виллой".

9 – 10 декабря состоятся матчи 16-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

В субботу "Ливерпуль" на выезде будет противостоять "Кристал Пэлас", "Манчестер Юнайтед" примет "Борнмут" Ильи Забарного, а "Брентфорд" Егора Ярмолюка приедет в гости к "Шеффилд Юнайтед".

В этот же день в центральном поединке тура "Арсенал" Александра Зинченко на чужом поле сойдется с "Астон Виллой", которая недавно победила "Манчестер Сити".

В воскресенье "Эвертон" Виталия Миколенко дома сразится против "Челси" Михаила Мудрика, "Манчестер Сити" будет гостить у "Лутона", а "Тоттенхэм" примет "Ньюкасл".

Отметим, что 17 ноября "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей. Мерсисайдский клуб пытается оспорить это наказание.

Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

  • После 15-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Арсенал" (36 очков). На втором месте – "Ливерпуль" (34). Третьей идет "Астон Вилла" (32). Четвертую позицию занимает "Манчестер Сити" (30).
  • Матчи 17-го тура английской Премьер-лиги состоятся 15 – 17 декабря.
  • Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
Суббота, 9 декабря
14:30 КРИСТАЛ ПЭЛАС   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
17:00 БРАЙТОН   _:_   БЕРНЛИ
17:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   НОТТИНГЕМ
17:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   БОРНМУТ
17:00 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД   _:_   БРЕНТФОРД
19:30 АСТОН ВИЛЛА   _:_   АРСЕНАЛ
Воскресенье, 10 декабря
16:00 ЭВЕРТОН   _:_   ЧЕЛСИ
16:00 ЛУТОН   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
16:00 ФУЛХЭМ   _:_   ВЕСТ ХЭМ
18:30 ТОТТЕНХЭМ   _:_   НЬЮКАСЛ

Таблица АПЛ после 15-го тура

Таблица АПЛ после 15-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 15-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
65
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