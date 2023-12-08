АПЛ: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

9 – 10 декабря состоятся матчи 16-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

В субботу "Ливерпуль" на выезде будет противостоять "Кристал Пэлас", "Манчестер Юнайтед" примет "Борнмут" Ильи Забарного, а "Брентфорд" Егора Ярмолюка приедет в гости к "Шеффилд Юнайтед".

В этот же день в центральном поединке тура "Арсенал" Александра Зинченко на чужом поле сойдется с "Астон Виллой", которая недавно победила "Манчестер Сити".

В воскресенье "Эвертон" Виталия Миколенко дома сразится против "Челси" Михаила Мудрика, "Манчестер Сити" будет гостить у "Лутона", а "Тоттенхэм" примет "Ньюкасл".

Отметим, что 17 ноября "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей. Мерсисайдский клуб пытается оспорить это наказание.

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После 15-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Арсенал" (36 очков). На втором месте – "Ливерпуль" (34). Третьей идет "Астон Вилла" (32). Четвертую позицию занимает "Манчестер Сити" (30).

Матчи 17-го тура английской Премьер-лиги состоятся 15 – 17 декабря.

Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.

Таблица АПЛ после 15-го тура

Таблица АПЛ после 15-го тура / Фото: flashscore.ua

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