АПЛ: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке "Арсенал" Александра Зинченко встретится с "Астон Виллой".
9 – 10 декабря состоятся матчи 16-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
В субботу "Ливерпуль" на выезде будет противостоять "Кристал Пэлас", "Манчестер Юнайтед" примет "Борнмут" Ильи Забарного, а "Брентфорд" Егора Ярмолюка приедет в гости к "Шеффилд Юнайтед".
В этот же день в центральном поединке тура "Арсенал" Александра Зинченко на чужом поле сойдется с "Астон Виллой", которая недавно победила "Манчестер Сити".
В воскресенье "Эвертон" Виталия Миколенко дома сразится против "Челси" Михаила Мудрика, "Манчестер Сити" будет гостить у "Лутона", а "Тоттенхэм" примет "Ньюкасл".
Отметим, что 17 ноября "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей. Мерсисайдский клуб пытается оспорить это наказание.
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- После 15-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Арсенал" (36 очков). На втором месте – "Ливерпуль" (34). Третьей идет "Астон Вилла" (32). Четвертую позицию занимает "Манчестер Сити" (30).
- Матчи 17-го тура английской Премьер-лиги состоятся 15 – 17 декабря.
- Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
|Суббота, 9 декабря
|14:30
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|17:00
|БРАЙТОН
|_:_
|БЕРНЛИ
|17:00
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|17:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|БРЕНТФОРД
|19:30
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Воскресенье, 10 декабря
|16:00
|ЭВЕРТОН
|_:_
|ЧЕЛСИ
|16:00
|ЛУТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|16:00
|ФУЛХЭМ
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|18:30
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
Таблица АПЛ после 15-го тура
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