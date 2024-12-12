АПЛ: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

14-16 декабря состоятся матчи 16-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

В субботу "Арсенал" Александра Зинченко сыграет с "Эвертоном" Виталия Миколенко, лидер чемпионата "Ливерпуль" примет "Фулхэм", а "Ноттингем" сразится с "Астон Виллой".

В воскресенье в центральном поединке тура "Манчестер Сити" будет принимать "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" сойдется с "Саутгемптоном", а "Челси" Михаила Мудрика будет противостоять "Брентфорду" Егора Ярмолюка.

Завершится тур в понедельник матчем, в котором "Борнмут" Ильи Забарного померяется силами с "Вест Хэмом".

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По итогам 15-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (35 очков), который имеет матч в запасе. На втором месте находится "Челси" (31 балл). Третьим идет "Арсенал" (29 пунктов). Топ-4 замыкает "Манчестер Сити" (27 очков).

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25

16 ТУР Суббота, 14 декабря 17:00 АРСЕНАЛ _:_ ЭВЕРТОН 17:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН _:_ ИПСВИЧ 17:00 ЛИВЕРПУЛЬ _:_ ФУЛХЭМ 17:00 НЬЮКАСЛ _:_ ЛЕСТЕР 19:30 НОТТИНГЕМ _:_ АСТОН ВИЛЛА Воскресенье, 15 декабря 16:00 БРАЙТОН _:_ КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:30 МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 21:00 САУТГЕМПТОН _:_ ТОТТЕНХЭМ 21:00 ЧЕЛСИ _:_ БРЕНТФОРД Понедельник, 16 декабря 22:00 БОРНМУТ _:_ ВЕСТ ХЭМ

Таблица АПЛ после 15-го тура

Таблица АПЛ после 15-го тура / Фото: flashscore.ua

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