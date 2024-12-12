АПЛ: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Манчестер Сити" примет "Манчестер Юнайтед".
14-16 декабря состоятся матчи 16-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.
В субботу "Арсенал" Александра Зинченко сыграет с "Эвертоном" Виталия Миколенко, лидер чемпионата "Ливерпуль" примет "Фулхэм", а "Ноттингем" сразится с "Астон Виллой".
В воскресенье в центральном поединке тура "Манчестер Сити" будет принимать "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" сойдется с "Саутгемптоном", а "Челси" Михаила Мудрика будет противостоять "Брентфорду" Егора Ярмолюка.
Завершится тур в понедельник матчем, в котором "Борнмут" Ильи Забарного померяется силами с "Вест Хэмом".
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По итогам 15-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (35 очков), который имеет матч в запасе. На втором месте находится "Челси" (31 балл). Третьим идет "Арсенал" (29 пунктов). Топ-4 замыкает "Манчестер Сити" (27 очков).
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
16 ТУР
|Суббота, 14 декабря
|17:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ЭВЕРТОН
|17:00
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|ИПСВИЧ
|17:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|ФУЛХЭМ
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ЛЕСТЕР
|19:30
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|Воскресенье, 15 декабря
|16:00
|БРАЙТОН
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|18:30
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|21:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|21:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|Понедельник, 16 декабря
|22:00
|БОРНМУТ
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
Таблица АПЛ после 15-го тура
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