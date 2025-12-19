АПЛ: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль" / © Associated Press

С 20 по 22 декабря состоятся матчи 17-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

В субботу, 20 декабря, "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика сразится с "Ньюкаслом", "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка сойдется с "Вулверхэмптоном", "Манчестер Сити" примет "Вест Хэм", "Ливерпуль" встретится с "Тоттенхэмом", а "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко поборется с "Арсеналом".

В воскресенье, 21 декабря, "Астон Вилла" померяется силами с "Манчестер Юнайтед".

Завершится тур в понедельник, 22 декабря, когда "Ноттингем" арендованного у "Арсенала" украинца Александра Зинченко приедет в гости к "Фулхэму".

Расписание и результаты матчей 17-го тура АПЛ

Суббота, 20 декабря

14:30 "Ньюкасл" – "Челси"

17:00 "Борнмут" – "Бернли"

17:00 "Брайтон" – "Сандерленд"

17:00 "Вулверхэмптон" – "Брентфорд"

17:00 "Манчестер Сити" – "Вест Хэм"

19:30 "Тоттенхэм" – "Ливерпуль"

22:00 "Эвертон" – "Арсенал"

22:00 "Лидс" – "Кристал Пэлас"

Воскресенье, 21 декабря

18:30 "Астон Вилла" – "Манчестер Юнайтед"

Понедельник, 22 декабря

22:00 "Фулхэм" – "Ноттингем"

Таблица АПЛ после 16-го тура

Таблица АПЛ после 16-го тура / x.com/premierleague

