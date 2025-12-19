- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 20
- Время на прочтение
- 1 мин
АПЛ: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 17-го тура чемпионата Англии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 20 по 22 декабря состоятся матчи 17-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.
В субботу, 20 декабря, "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика сразится с "Ньюкаслом", "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка сойдется с "Вулверхэмптоном", "Манчестер Сити" примет "Вест Хэм", "Ливерпуль" встретится с "Тоттенхэмом", а "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко поборется с "Арсеналом".
В воскресенье, 21 декабря, "Астон Вилла" померяется силами с "Манчестер Юнайтед".
Завершится тур в понедельник, 22 декабря, когда "Ноттингем" арендованного у "Арсенала" украинца Александра Зинченко приедет в гости к "Фулхэму".
Расписание и результаты матчей 17-го тура АПЛ
Суббота, 20 декабря
14:30 "Ньюкасл" – "Челси"
17:00 "Борнмут" – "Бернли"
17:00 "Брайтон" – "Сандерленд"
17:00 "Вулверхэмптон" – "Брентфорд"
17:00 "Манчестер Сити" – "Вест Хэм"
19:30 "Тоттенхэм" – "Ливерпуль"
22:00 "Эвертон" – "Арсенал"
22:00 "Лидс" – "Кристал Пэлас"
Воскресенье, 21 декабря
18:30 "Астон Вилла" – "Манчестер Юнайтед"
Понедельник, 22 декабря
22:00 "Фулхэм" – "Ноттингем"
Таблица АПЛ после 16-го тура
Матчи английской Премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+).
