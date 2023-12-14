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АПЛ: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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АПЛ: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

"Ливерпуль" / Фото: Associated Press

В центральном поединке "Ливерпуль" примет "Манчестер Юнайтед".

15 – 17 декабря состоятся матчи 17-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "Тоттенхэм" приедет в гости к "Ноттингему".

В субботу "Борнмут" Ильи Забарного примет "Лутон", "Манчестер Сити" дома встретится с "Кристал Пэлас", "Челси" Михаила Мудрика на своем поле сыграет против "Шеффилд Юнайтед", а "Эвертон" Виталия Миколенко на выезде сразится с "Бернли".

В воскресенье "Арсенал" Александра Зинченко на домашней арене сойдется с "Брайтоном", "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет принимать "Астон Виллу", а в центральном поединке тура сильнейшего будут определять "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что 17 ноября "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей. Мерсисайдский клуб пытается оспорить это наказание.

Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

  • После 16-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (37 очков). На втором месте – "Арсенал" (36). Третьей идет "Астон Вилла" (35). Четвертую позицию занимает "Манчестер Сити" (33).
  • Матчи 18-го тура английской Премьер-лиги состоятся 21 – 24 декабря.
  • Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
Пятница, 15 декабря
22:00 НОТТИНГЕМ   _:_   ТОТТЕНХЭМ
Суббота, 16 декабря
17:00 БОРНМУТ   _:_   ЛУТОН
17:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
17:00 НЬЮКАСЛ   _:_   ФУЛХЭМ
17:00 ЧЕЛСИ   _:_   ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
19:30 БЕРНЛИ   _:_   ЭВЕРТОН
Воскресенье, 17 декабря
16:00 АРСЕНАЛ   _:_   БРАЙТОН
16:00 БРЕНТФОРД   _:_   АСТОН ВИЛЛА
16:00 ВЕСТ ХЭМ   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
18:30 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Таблица АПЛ после 16-го тура

Таблица АПЛ после 16-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 16-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
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