АПЛ: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке "Ливерпуль" примет "Манчестер Юнайтед".
15 – 17 декабря состоятся матчи 17-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком, в котором "Тоттенхэм" приедет в гости к "Ноттингему".
В субботу "Борнмут" Ильи Забарного примет "Лутон", "Манчестер Сити" дома встретится с "Кристал Пэлас", "Челси" Михаила Мудрика на своем поле сыграет против "Шеффилд Юнайтед", а "Эвертон" Виталия Миколенко на выезде сразится с "Бернли".
В воскресенье "Арсенал" Александра Зинченко на домашней арене сойдется с "Брайтоном", "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет принимать "Астон Виллу", а в центральном поединке тура сильнейшего будут определять "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".
Отметим, что 17 ноября "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей. Мерсисайдский клуб пытается оспорить это наказание.
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- После 16-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (37 очков). На втором месте – "Арсенал" (36). Третьей идет "Астон Вилла" (35). Четвертую позицию занимает "Манчестер Сити" (33).
- Матчи 18-го тура английской Премьер-лиги состоятся 21 – 24 декабря.
- Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
|Пятница, 15 декабря
|22:00
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|Суббота, 16 декабря
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|ЛУТОН
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ФУЛХЭМ
|17:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|19:30
|БЕРНЛИ
|_:_
|ЭВЕРТОН
|Воскресенье, 17 декабря
|16:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|БРАЙТОН
|16:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|16:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|18:30
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Таблица АПЛ после 16-го тура
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