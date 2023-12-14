АПЛ: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

15 – 17 декабря состоятся матчи 17-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "Тоттенхэм" приедет в гости к "Ноттингему".

В субботу "Борнмут" Ильи Забарного примет "Лутон", "Манчестер Сити" дома встретится с "Кристал Пэлас", "Челси" Михаила Мудрика на своем поле сыграет против "Шеффилд Юнайтед", а "Эвертон" Виталия Миколенко на выезде сразится с "Бернли".

В воскресенье "Арсенал" Александра Зинченко на домашней арене сойдется с "Брайтоном", "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет принимать "Астон Виллу", а в центральном поединке тура сильнейшего будут определять "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что 17 ноября "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей. Мерсисайдский клуб пытается оспорить это наказание.

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После 16-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (37 очков). На втором месте – "Арсенал" (36). Третьей идет "Астон Вилла" (35). Четвертую позицию занимает "Манчестер Сити" (33).

Матчи 18-го тура английской Премьер-лиги состоятся 21 – 24 декабря.

Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.

Таблица АПЛ после 16-го тура

Таблица АПЛ после 16-го тура / Фото: flashscore.ua

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