АПЛ: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура лидер чемпионата "Ливерпуль" приедет в гости к "Тоттенхэму".
21-22 декабря состоятся матчи 17-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.
В субботу действующий чемпион "Манчестер Сити" сойдется с "Астон Виллой", "Брентфорд" Егора Ярмолюка примет "Ноттингем", а "Арсенал" Александра Зинченко попытается обыграть "Кристал Пэлас".
В воскресенье "Эвертон" Виталия Миколенко будет противостоять "Челси" Михаила Мудрика, который сдал положительный тест на допинг и временно отстранен от футбола.
В тот же день "Борнмут" Ильи Забарного встретится с "Манчестер Юнайтед", а в центральном поединке тура лидер чемпионата "Ливерпуль" приедет в гости к "Тоттенхэму".
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По итогам 16-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (36 очков), который имеет матч в запасе. На втором месте находится "Челси" (34 балла). Третьим идет "Арсенал" (30 пунктов). Топ-4 замыкает Ноттингем" (28 очков).
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
17 ТУР
|Суббота, 21 декабря
|14:30
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|17:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|ИПСВИЧ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|19:30
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Воскресенье, 22 декабря
|16:00
|ЭВЕРТОН
|_:_
|ЧЕЛСИ
|16:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|16:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|БОРНМУТ
|16:00
|ФУЛХЭМ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|18:30
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
Таблица АПЛ после 16-го тура
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