АПЛ: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура лидер чемпионата "Ливерпуль" приедет в гости к "Тоттенхэму".

21-22 декабря состоятся матчи 17-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

В субботу действующий чемпион "Манчестер Сити" сойдется с "Астон Виллой", "Брентфорд" Егора Ярмолюка примет "Ноттингем", а "Арсенал" Александра Зинченко попытается обыграть "Кристал Пэлас".

В воскресенье "Эвертон" Виталия Миколенко будет противостоять "Челси" Михаила Мудрика, который сдал положительный тест на допинг и временно отстранен от футбола.

В тот же день "Борнмут" Ильи Забарного встретится с "Манчестер Юнайтед", а в центральном поединке тура лидер чемпионата "Ливерпуль" приедет в гости к "Тоттенхэму".

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По итогам 16-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (36 очков), который имеет матч в запасе. На втором месте находится "Челси" (34 балла). Третьим идет "Арсенал" (30 пунктов). Топ-4 замыкает Ноттингем" (28 очков).

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25

17 ТУР Суббота, 21 декабря 14:30 АСТОН ВИЛЛА _:_ МАНЧЕСТЕР СИТИ 17:00 БРЕНТФОРД _:_ НОТТИНГЕМ 17:00 ВЕСТ ХЭМ _:_ БРАЙТОН 17:00 ИПСВИЧ _:_ НЬЮКАСЛ 19:30 КРИСТАЛ ПЭЛАС _:_ АРСЕНАЛ Воскресенье, 22 декабря 16:00 ЭВЕРТОН _:_ ЧЕЛСИ 16:00 ЛЕСТЕР _:_ ВУЛВЕРХЭМПТОН 16:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ БОРНМУТ 16:00 ФУЛХЭМ _:_ САУТГЕМПТОН 18:30 ТОТТЕНХЭМ _:_ ЛИВЕРПУЛЬ

Таблица АПЛ после 16-го тура

Таблица АПЛ после 16-го тура / Фото: flashscore.ua

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