АПЛ: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 18-го тура чемпионата Англии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 26 по 28 декабря состоятся матчи 18-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 26 декабря: "Манчестер Юнайтед" примет "Ньюкасл".
В субботу, 27 декабря, "Манчестер Сити" встретится с "Ноттингемом", "Арсенал" сойдется с "Брайтоном", "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко будет противостоять "Бернли", "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка примет "Борнмут", "Ливерпуль" сразится с "Вулверхэмптоном", а "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика померяется силами с "Астон Виллой".
Завершится тур в воскресенье, 28 декабря, поединками "Сандерленд" – "Лидс" и "Кристал Пэлас" – "Тоттенхэм".
Расписание и результаты матчей 18-го тура АПЛ
Пятница, 26 декабря
22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл"
Суббота, 27 декабря
14:30 "Ноттингем" – "Манчестер Сити"
17:00 "Арсенал" – "Брайтон"
17:00 "Бернли" – "Эвертон"
17:00 "Брентфорд" – "Борнмут"
17:00 "Вест Хэм" – "Фулхэм"
17:00 "Ливерпуль" – "Вулверхэмптон"
19:30 "Челси" – "Астон Вилла"
Воскресенье, 28 декабря
16:00 "Сандерленд" – "Лидс"
18:30 "Кристал Пэлас" – "Тоттенхэм"
Таблица АПЛ после 17-го тура
