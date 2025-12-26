АПЛ: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

Эрлинг Холанд / © Associated Press

Реклама

С 26 по 28 декабря состоятся матчи 18-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 26 декабря: "Манчестер Юнайтед" примет "Ньюкасл".

В субботу, 27 декабря, "Манчестер Сити" встретится с "Ноттингемом", "Арсенал" сойдется с "Брайтоном", "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко будет противостоять "Бернли", "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка примет "Борнмут", "Ливерпуль" сразится с "Вулверхэмптоном", а "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика померяется силами с "Астон Виллой".

Реклама

Завершится тур в воскресенье, 28 декабря, поединками "Сандерленд" – "Лидс" и "Кристал Пэлас" – "Тоттенхэм".

Расписание и результаты матчей 18-го тура АПЛ

Пятница, 26 декабря

22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл"

Суббота, 27 декабря

Реклама

14:30 "Ноттингем" – "Манчестер Сити"

17:00 "Арсенал" – "Брайтон"

17:00 "Бернли" – "Эвертон"

17:00 "Брентфорд" – "Борнмут"

Реклама

17:00 "Вест Хэм" – "Фулхэм"

17:00 "Ливерпуль" – "Вулверхэмптон"

19:30 "Челси" – "Астон Вилла"

Воскресенье, 28 декабря

Реклама

16:00 "Сандерленд" – "Лидс"

18:30 "Кристал Пэлас" – "Тоттенхэм"

Таблица АПЛ после 17-го тура

Таблица АПЛ после 17-го тура

Матчи английской Премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). По промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что бывший футболист "Барселоны" и ПСЖ завершил карьеру в 32 года.