АПЛ: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке "Ливерпуль" будет принимать "Арсенал".
21 – 24 декабря состоятся матчи 18-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
Он начнется в четверг поединком "Кристал Пэлас" – "Брайтон". В пятницу "Астон Вилла" на своем поле встретится с "Шеффилд Юнайтед".
В субботу "Манчестер Юнайтед" будет гостить у "Вест Хэма", "Борнмут" Ильи Забарного на выезде сыграет с "Ноттингемом", "Тоттенхэм" примет "Эвертон" Виталия Миколенко, а в центральном поединке тура "Ливерпуль" на своем поле сойдется с "Арсеналом" Александра Зинченко.
На воскресенье вынесен единственный матч: "Челси" Михаила Мудрика на выезде померяется силами с "Вулверхэмптоном".
Добавим, что поединок "Брентфорда" Егора Ярмолюка против "Манчестер Сити" перенесен из-за участия команды Хосепа Гвардиолы в Клубном чемпионате мира, который с 12 по 22 декабря проходит в Саудовской Аравии.
Отметим, что 17 ноября "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей. Мерсисайдский клуб пытается оспорить это наказание.
Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
- После 17-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Арсенал" (39 очков). На втором месте – "Ливерпуль" (38), опережающий "Астон Виллу" (38) по дополнительным показателям. Четвертую позицию занимает "Манчестер Сити" (34).
- Матчи 19-го тура английской Премьер-лиги состоятся 26 – 28 декабря.
- Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
|Четверг, 21 декабря
|22:00
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|БРАЙТОН
|Пятница, 22 декабря
|22:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|Суббота, 23 декабря
|14:30
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|17:00
|ЛУТОН
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|17:00
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|ЭВЕРТОН
|17:00
|ФУЛХЭМ
|_:_
|БЕРНЛИ
|19:30
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Воскресенье, 24 декабря
|15:00
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|ЧЕЛСИ
|Перенесен
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|БРЕНТФОРД
Таблица АПЛ после 17-го тура
Читайте также:
Схватил соперника за горло: Мудрик эмоционально вступился за одноклубника в матче Кубка лиги (видео)
Мудрик прокомментировал свой гол в ворота "Ньюкасла" и выход в полуфинал Кубка английской лиги
Гол Мудрика в компенсированное время спас "Челси" от вылета из Кубка английской лиги (видео)