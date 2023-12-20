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АПЛ: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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АПЛ: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Александр Зинченко, "Ливерпуль" – "Арсенал" / Фото: Associated Press

В центральном поединке "Ливерпуль" будет принимать "Арсенал".

21 – 24 декабря состоятся матчи 18-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Он начнется в четверг поединком "Кристал Пэлас" – "Брайтон". В пятницу "Астон Вилла" на своем поле встретится с "Шеффилд Юнайтед".

В субботу "Манчестер Юнайтед" будет гостить у "Вест Хэма", "Борнмут" Ильи Забарного на выезде сыграет с "Ноттингемом", "Тоттенхэм" примет "Эвертон" Виталия Миколенко, а в центральном поединке тура "Ливерпуль" на своем поле сойдется с "Арсеналом" Александра Зинченко.

На воскресенье вынесен единственный матч: "Челси" Михаила Мудрика на выезде померяется силами с "Вулверхэмптоном".

Добавим, что поединок "Брентфорда" Егора Ярмолюка против "Манчестер Сити" перенесен из-за участия команды Хосепа Гвардиолы в Клубном чемпионате мира, который с 12 по 22 декабря проходит в Саудовской Аравии.

Отметим, что 17 ноября "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей. Мерсисайдский клуб пытается оспорить это наказание.

Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

  • После 17-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Арсенал" (39 очков). На втором месте – "Ливерпуль" (38), опережающий "Астон Виллу" (38) по дополнительным показателям. Четвертую позицию занимает "Манчестер Сити" (34).
  • Матчи 19-го тура английской Премьер-лиги состоятся 26 – 28 декабря.
  • Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
Четверг, 21 декабря
22:00 КРИСТАЛ ПЭЛАС   _:_   БРАЙТОН
Пятница, 22 декабря
22:00 АСТОН ВИЛЛА   _:_   ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
Суббота, 23 декабря
14:30 ВЕСТ ХЭМ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
17:00 ЛУТОН   _:_   НЬЮКАСЛ
17:00 НОТТИНГЕМ   _:_   БОРНМУТ
17:00 ТОТТЕНХЭМ   _:_   ЭВЕРТОН
17:00 ФУЛХЭМ   _:_   БЕРНЛИ
19:30 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   АРСЕНАЛ
Воскресенье, 24 декабря
15:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   ЧЕЛСИ
Перенесен
  МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   БРЕНТФОРД

Таблица АПЛ после 17-го тура

Таблица АПЛ после 17-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 17-го тура / Фото: flashscore.ua

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