АПЛ: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке "Ливерпуль" будет принимать "Арсенал".

21 – 24 декабря состоятся матчи 18-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Он начнется в четверг поединком "Кристал Пэлас" – "Брайтон". В пятницу "Астон Вилла" на своем поле встретится с "Шеффилд Юнайтед".

В субботу "Манчестер Юнайтед" будет гостить у "Вест Хэма", "Борнмут" Ильи Забарного на выезде сыграет с "Ноттингемом", "Тоттенхэм" примет "Эвертон" Виталия Миколенко, а в центральном поединке тура "Ливерпуль" на своем поле сойдется с "Арсеналом" Александра Зинченко.

На воскресенье вынесен единственный матч: "Челси" Михаила Мудрика на выезде померяется силами с "Вулверхэмптоном".

Добавим, что поединок "Брентфорда" Егора Ярмолюка против "Манчестер Сити" перенесен из-за участия команды Хосепа Гвардиолы в Клубном чемпионате мира, который с 12 по 22 декабря проходит в Саудовской Аравии.

Отметим, что 17 ноября "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей. Мерсисайдский клуб пытается оспорить это наказание.

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После 17-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Арсенал" (39 очков). На втором месте – "Ливерпуль" (38), опережающий "Астон Виллу" (38) по дополнительным показателям. Четвертую позицию занимает "Манчестер Сити" (34).

Матчи 19-го тура английской Премьер-лиги состоятся 26 – 28 декабря.

Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.

Таблица АПЛ после 17-го тура

Таблица АПЛ после 17-го тура / Фото: flashscore.ua

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