АПЛ: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Boxing Day принесет поклонникам английского футбола немало интересных поединков.
26-27 декабря состоятся матчи 18-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Они будут сыграны в Boxing Day – праздничный период сразу после Рождества.
В четверг "Манчестер Сити" примет "Эвертон" Виталия Миколенко, "Борнмут" Ильи Забарного будет противостоять "Кристал Пэлас", "Тоттенхэм" приедет в гости к "Ноттингему", а "Ньюкасл" сразится с "Астон Виллой".
В тот же день "Челси" Михаила Мудрика, который сдал положительный тест на допинг и временно отстранен от футбола, встретится с "Фулхэмом".
В свою очередь, "Манчестер Юнайтед" сойдется с "Вулверхэмптоном", а лидер чемпионата "Ливерпуль" будет принимать "Лестер".
В пятницу "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет гостить у "Брайтона", а "Арсенал" Александра Зинченко проведет поединок с "Ипсвичем".
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По итогам 17-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (39 очков), который имеет матч в запасе. На втором месте находится "Челси" (35 баллов). Третьим идет "Арсенал" (33 пункта). Топ-4 сенсационно замыкает Ноттингем" (31 очко).
Действующий чемпион "Манчестер Сити" проиграл шесть из восьми последних матчей в АПЛ и сейчас располагается только на седьмой позиции, имея в своем активе 27 очков.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
18 ТУР
|Четверг, 26 декабря
|14:30
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|ЭВЕРТОН
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|17:00
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|17:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|ФУЛХЭМ
|19:30
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|22:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|ЛЕСТЕР
|Пятница, 27 декабря
|21:30
|БРАЙТОН
|_:_
|БРЕНТФОРД
|22:15
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ИПСВИЧ
Таблица АПЛ после 17-го тура
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