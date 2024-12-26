АПЛ: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

26-27 декабря состоятся матчи 18-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Они будут сыграны в Boxing Day – праздничный период сразу после Рождества.

В четверг "Манчестер Сити" примет "Эвертон" Виталия Миколенко, "Борнмут" Ильи Забарного будет противостоять "Кристал Пэлас", "Тоттенхэм" приедет в гости к "Ноттингему", а "Ньюкасл" сразится с "Астон Виллой".

В тот же день "Челси" Михаила Мудрика, который сдал положительный тест на допинг и временно отстранен от футбола, встретится с "Фулхэмом".

В свою очередь, "Манчестер Юнайтед" сойдется с "Вулверхэмптоном", а лидер чемпионата "Ливерпуль" будет принимать "Лестер".

В пятницу "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет гостить у "Брайтона", а "Арсенал" Александра Зинченко проведет поединок с "Ипсвичем".

Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

По итогам 17-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (39 очков), который имеет матч в запасе. На втором месте находится "Челси" (35 баллов). Третьим идет "Арсенал" (33 пункта). Топ-4 сенсационно замыкает Ноттингем" (31 очко).

Действующий чемпион "Манчестер Сити" проиграл шесть из восьми последних матчей в АПЛ и сейчас располагается только на седьмой позиции, имея в своем активе 27 очков.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25

18 ТУР Четверг, 26 декабря 14:30 МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_ ЭВЕРТОН 17:00 БОРНМУТ _:_ КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00 НОТТИНГЕМ _:_ ТОТТЕНХЭМ 17:00 НЬЮКАСЛ _:_ АСТОН ВИЛЛА 17:00 САУТГЕМПТОН _:_ ВЕСТ ХЭМ 17:00 ЧЕЛСИ _:_ ФУЛХЭМ 19:30 ВУЛВЕРХЭМПТОН _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 ЛИВЕРПУЛЬ _:_ ЛЕСТЕР Пятница, 27 декабря 21:30 БРАЙТОН _:_ БРЕНТФОРД 22:15 АРСЕНАЛ _:_ ИПСВИЧ

Таблица АПЛ после 17-го тура

Таблица АПЛ после 17-го тура / Фото: flashscore.ua

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