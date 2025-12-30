- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 31
- Время на прочтение
- 1 мин
АПЛ: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 19-го тура чемпионата Англии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 30 декабря по 1 января состоятся матчи 19-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.
Во вторник, 30 декабря, "Ноттингем" украинца Александра Зинченко примет "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко, "Челси" отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика сразится с "Борнмутом", "Арсенал" сойдется с "Астон Виллой", а "Манчестер Юнайтед" будет противостоять "Вулверхэмптону".
В четверг, 1 января, "Ливерпуль" будет принимать "Лидс", "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка встретится с "Тоттенхэмом", а "Манчестер Сити" поборется с "Сандерлендом".
Расписание и результаты матчей 19-го тура АПЛ
Вторник, 30 декабря
21:30 "Бернли" – "Ньюкасл"
21:30 "Вест Хэм" – "Брайтон"
21:30 "Ноттингем" – "Эвертон"
21:30 "Челси" – "Борнмут"
22:15 "Арсенал" – "Астон Вилла"
22:15 "Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон"
Четверг, 1 января
19:30 "Кристал Пэлас" – "Фулхэм"
19:30 "Ливерпуль" – "Лидс"
22:00 "Брентфорд" – "Тоттенхэм"
22:00 "Сандерленд" – "Манчестер Сити"
Таблица АПЛ после 18-го тура
