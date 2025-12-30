АПЛ: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Арсенал" – "Астон Вилла" / © Associated Press

С 30 декабря по 1 января состоятся матчи 19-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

Во вторник, 30 декабря, "Ноттингем" украинца Александра Зинченко примет "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко, "Челси" отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика сразится с "Борнмутом", "Арсенал" сойдется с "Астон Виллой", а "Манчестер Юнайтед" будет противостоять "Вулверхэмптону".

В четверг, 1 января, "Ливерпуль" будет принимать "Лидс", "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка встретится с "Тоттенхэмом", а "Манчестер Сити" поборется с "Сандерлендом".

Расписание и результаты матчей 19-го тура АПЛ

Вторник, 30 декабря

21:30 "Бернли" – "Ньюкасл"

21:30 "Вест Хэм" – "Брайтон"

21:30 "Ноттингем" – "Эвертон"

21:30 "Челси" – "Борнмут"

22:15 "Арсенал" – "Астон Вилла"

22:15 "Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон"

Четверг, 1 января

19:30 "Кристал Пэлас" – "Фулхэм"

19:30 "Ливерпуль" – "Лидс"

22:00 "Брентфорд" – "Тоттенхэм"

22:00 "Сандерленд" – "Манчестер Сити"

Таблица АПЛ после 18-го тура

Таблица АПЛ после 18-го тура / x.com/premierleague

Матчи английской Премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). По промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

