АПЛ: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

На Boxing Day английский футбол порадует болельщиков интересными поединками.
26 – 28 декабря состоятся матчи 19-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
Он начнется во вторник. В этот день "Борнмут" Ильи Забарного примет "Фулхэм", "Ливерпуль" на выезде сыграет против "Бернли", а "Манчестер Юнайтед" на своем поле встретится с "Астон Виллой".
В среду "Брентфорд" Егора Ярмолюка дома сойдется с "Вулверхэмптоном", "Челси" Михаила Мудрика будет принимать "Кристал Пэлас", а "Эвертон" Виталия Миколенко в родных стенах будет противостоять действующему чемпиону – "Манчестер Сити".
Завершится тур в четверг: "Брайтон" на домашней арене попытается одолеть "Тоттенхэм", а Александр Зинченко и его "Арсенал" примут "Вест Хэм".
Отметим, что 17 ноября "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей. Мерсисайдский клуб пытается оспорить это наказание.
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- После 18-го тура таблицу АПЛ возглавляет Арсенал (40 очков). На втором месте – "Ливерпуль" (39), опережающий "Астон Виллу" (39) по дополнительным показателям. Четвертую позицию занимает "Тоттенхэм" (36).
- Матчи 20-го тура английской Премьер-лиги состоятся 30 декабря – 2 января.
- Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР
|Вторник, 26 декабря
|14:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|ФУЛХЭМ
|17:00
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|ЛУТОН
|19:30
|БЕРНЛИ
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|22:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|Среда, 27 декабря
|21:30
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|21:30
|ЧЕЛСИ
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|22:15
|ЭВЕРТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|Четверг, 28 декабря
|21:30
|БРАЙТОН
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|22:15
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
Таблица АПЛ после 18-го тура
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