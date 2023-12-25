АПЛ: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

26 – 28 декабря состоятся матчи 19-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Он начнется во вторник. В этот день "Борнмут" Ильи Забарного примет "Фулхэм", "Ливерпуль" на выезде сыграет против "Бернли", а "Манчестер Юнайтед" на своем поле встретится с "Астон Виллой".

В среду "Брентфорд" Егора Ярмолюка дома сойдется с "Вулверхэмптоном", "Челси" Михаила Мудрика будет принимать "Кристал Пэлас", а "Эвертон" Виталия Миколенко в родных стенах будет противостоять действующему чемпиону – "Манчестер Сити".

Завершится тур в четверг: "Брайтон" на домашней арене попытается одолеть "Тоттенхэм", а Александр Зинченко и его "Арсенал" примут "Вест Хэм".

Отметим, что 17 ноября "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей. Мерсисайдский клуб пытается оспорить это наказание.

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После 18-го тура таблицу АПЛ возглавляет Арсенал (40 очков). На втором месте – "Ливерпуль" (39), опережающий "Астон Виллу" (39) по дополнительным показателям. Четвертую позицию занимает "Тоттенхэм" (36).

Матчи 20-го тура английской Премьер-лиги состоятся 30 декабря – 2 января.

Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.

Таблица АПЛ после 18-го тура

Таблица АПЛ после 18-го тура / Фото: flashscore.ua

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