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АПЛ: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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АПЛ: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

АПЛ / Фото: Associated Press

На Boxing Day английский футбол порадует болельщиков интересными поединками.

26 – 28 декабря состоятся матчи 19-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Он начнется во вторник. В этот день "Борнмут" Ильи Забарного примет "Фулхэм", "Ливерпуль" на выезде сыграет против "Бернли", а "Манчестер Юнайтед" на своем поле встретится с "Астон Виллой".

В среду "Брентфорд" Егора Ярмолюка дома сойдется с "Вулверхэмптоном", "Челси" Михаила Мудрика будет принимать "Кристал Пэлас", а "Эвертон" Виталия Миколенко в родных стенах будет противостоять действующему чемпиону – "Манчестер Сити".

Завершится тур в четверг: "Брайтон" на домашней арене попытается одолеть "Тоттенхэм", а Александр Зинченко и его "Арсенал" примут "Вест Хэм".

Отметим, что 17 ноября "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей. Мерсисайдский клуб пытается оспорить это наказание.

Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

  • После 18-го тура таблицу АПЛ возглавляет Арсенал (40 очков). На втором месте – "Ливерпуль" (39), опережающий "Астон Виллу" (39) по дополнительным показателям. Четвертую позицию занимает "Тоттенхэм" (36).
  • Матчи 20-го тура английской Премьер-лиги состоятся 30 декабря – 2 января.
  • Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР
Вторник, 26 декабря
14:30 НЬЮКАСЛ   _:_   НОТТИНГЕМ
17:00 БОРНМУТ   _:_   ФУЛХЭМ
17:00 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД   _:_   ЛУТОН
19:30 БЕРНЛИ   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   АСТОН ВИЛЛА
Среда, 27 декабря
21:30 БРЕНТФОРД   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
21:30 ЧЕЛСИ   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
22:15 ЭВЕРТОН   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
Четверг, 28 декабря
21:30 БРАЙТОН   _:_   ТОТТЕНХЭМ
22:15 АРСЕНАЛ   _:_   ВЕСТ ХЭМ

Таблица АПЛ после 18-го тура

Таблица АПЛ после 18-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 18-го тура / Фото: flashscore.ua

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