АПЛ: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

С 29 декабря по 1 января состоятся матчи 19-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в воскресенье поединком, в котором "Манчестер Сити" встретится с "Лестером".

В тот же день "Эвертон" Виталия Миколенко примет "Ноттингем", "Тоттенхэм" сойдется с "Вулверхэмптоном", "Борнмут" Ильи Забарного поборется с "Фулхэмом", а лидер чемпионата "Ливерпуль" сыграет против "Вест Хэма".

В понедельник "Астон Вилла" сразится с "Брайтоном", "Манчестер Юнайтед" примет "Ньюкасл", а "Челси" Михаила Мудрика, который сдал положительный тест на допинг и временно отстранен от футбола, приедет в гости к "Ипсвичу".

Завершится тур в среду, 1 января, поединком, в котором "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет противостоять "Арсеналу" Александра Зинченко.

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По итогам 18-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (42 очка), который имеет матч в запасе. На втором месте находится "Арсенал" (36 баллов). Третьим идет "Челси" (35 пунктов). Топ-4 сенсационно замыкает "Ноттингем" (34 очка).

Действующий чемпион "Манчестер Сити" проиграл шесть из девяти последних матчей в АПЛ и сейчас располагается только на седьмой позиции, имея в своем активе 28 очков.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25

19 ТУР Воскресенье, 29 декабря 16:30 ЛЕСТЕР _:_ МАНЧЕСТЕР СИТИ 17:00 ЭВЕРТОН _:_ НОТТИНГЕМ 17:00 КРИСТАЛ ПЭЛАС _:_ САУТГЕМПТОН 17:00 ТОТТЕНХЭМ _:_ ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00 ФУЛХЭМ _:_ БОРНМУТ 19:15 ВЕСТ ХЭМ _:_ ЛИВЕРПУЛЬ Понедельник, 30 декабря 21:45 АСТОН ВИЛЛА _:_ БРАЙТОН 21:45 ИПСВИЧ _:_ ЧЕЛСИ 22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ НЬЮКАСЛ Среда, 1 января 19:30 БРЕНТФОРД _:_ АРСЕНАЛ

Таблица АПЛ после 18-го тура

Таблица АПЛ после 18-го тура / Фото: flashscore.ua

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