АПЛ: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Календарный 2024 лидером английской Премьер-лиги завершает "Ливерпуль".
С 29 декабря по 1 января состоятся матчи 19-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.
Он начнется в воскресенье поединком, в котором "Манчестер Сити" встретится с "Лестером".
В тот же день "Эвертон" Виталия Миколенко примет "Ноттингем", "Тоттенхэм" сойдется с "Вулверхэмптоном", "Борнмут" Ильи Забарного поборется с "Фулхэмом", а лидер чемпионата "Ливерпуль" сыграет против "Вест Хэма".
В понедельник "Астон Вилла" сразится с "Брайтоном", "Манчестер Юнайтед" примет "Ньюкасл", а "Челси" Михаила Мудрика, который сдал положительный тест на допинг и временно отстранен от футбола, приедет в гости к "Ипсвичу".
Завершится тур в среду, 1 января, поединком, в котором "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет противостоять "Арсеналу" Александра Зинченко.
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По итогам 18-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (42 очка), который имеет матч в запасе. На втором месте находится "Арсенал" (36 баллов). Третьим идет "Челси" (35 пунктов). Топ-4 сенсационно замыкает "Ноттингем" (34 очка).
Действующий чемпион "Манчестер Сити" проиграл шесть из девяти последних матчей в АПЛ и сейчас располагается только на седьмой позиции, имея в своем активе 28 очков.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
19 ТУР
|Воскресенье, 29 декабря
|16:30
|ЛЕСТЕР
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|17:00
|ЭВЕРТОН
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|17:00
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|17:00
|ФУЛХЭМ
|_:_
|БОРНМУТ
|19:15
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|Понедельник, 30 декабря
|21:45
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|БРАЙТОН
|21:45
|ИПСВИЧ
|_:_
|ЧЕЛСИ
|22:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|Среда, 1 января
|19:30
|БРЕНТФОРД
|_:_
|АРСЕНАЛ
Таблица АПЛ после 18-го тура
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