АПЛ: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

Центральными в туре будут поединки "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" – "Ньюкасл".

18 – 21 августа состоятся матчи 2-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура откроется в пятницу поединком, в котором сойдутся "Ноттингем Форест" и "Шеффилд Юнайтед".

В субботу "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного на выезде сыграет с "Ливерпулем".

В этот же день "Тоттенхэм" будет принимать "Манчестер Юнайтед", а "Манчестер Сити" дома встретится с "Ньюкаслом".

Не воскресенье запланировано два матча: "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко приедет в гости к "Астон Вилле", а "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на выезде сразится против "Вест Хэма".

Завершится тур в понедельник гостевым поединком "Арсенала" украинца Александра Зинченко с "Кристал Пэлас".

Матчи 3-го тура английской Премьер-лиги состоятся 25 – 27 августа.

Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР Пятница, 18 августа 21:45 НОТТИНГЕМ _:_ ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД Суббота, 19 августа 17:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН _:_ БРАЙТОН 17:00 ЛИВЕРПУЛЬ _:_ БОРНМУТ 17:00 ЛУТОН перенесен БЕРНЛИ 17:00 ФУЛХЭМ _:_ БРЕНТФОРД 19:30 ТОТТЕНХЭМ _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_ НЬЮКАСЛ Воскресенье, 20 августа 16:00 АСТОН ВИЛЛА _:_ ЭВЕРТОН 18:30 ВЕСТ ХЭМ _:_ ЧЕЛСИ Понедельник, 21 августа 22:00 КРИСТАЛ ПЭЛАС _:_ АРСЕНАЛ

Таблица АПЛ после 1-го тура

Таблица АПЛ после 1-го тура / Фото: flashscore.ua

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