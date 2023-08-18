АПЛ: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

Центральными в туре будут поединки "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" – "Ньюкасл".
18 – 21 августа состоятся матчи 2-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
Программа тура откроется в пятницу поединком, в котором сойдутся "Ноттингем Форест" и "Шеффилд Юнайтед".
В субботу "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного на выезде сыграет с "Ливерпулем".
В этот же день "Тоттенхэм" будет принимать "Манчестер Юнайтед", а "Манчестер Сити" дома встретится с "Ньюкаслом".
Не воскресенье запланировано два матча: "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко приедет в гости к "Астон Вилле", а "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на выезде сразится против "Вест Хэма".
Завершится тур в понедельник гостевым поединком "Арсенала" украинца Александра Зинченко с "Кристал Пэлас".
- Матчи 3-го тура английской Премьер-лиги состоятся 25 – 27 августа.
- Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР
|Пятница, 18 августа
|21:45
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|Суббота, 19 августа
|17:00
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|ЛУТОН
|перенесен
|БЕРНЛИ
|17:00
|ФУЛХЭМ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|19:30
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|22:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|Воскресенье, 20 августа
|16:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|ЭВЕРТОН
|18:30
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|ЧЕЛСИ
|Понедельник, 21 августа
|22:00
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|АРСЕНАЛ
Таблица АПЛ после 1-го тура
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