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АПЛ: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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АПЛ: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" / Фото: Associated Press

Центральными в туре будут поединки "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" – "Ньюкасл".

18 – 21 августа состоятся матчи 2-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура откроется в пятницу поединком, в котором сойдутся "Ноттингем Форест" и "Шеффилд Юнайтед".

В субботу "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного на выезде сыграет с "Ливерпулем".

В этот же день "Тоттенхэм" будет принимать "Манчестер Юнайтед", а "Манчестер Сити" дома встретится с "Ньюкаслом".

Не воскресенье запланировано два матча: "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко приедет в гости к "Астон Вилле", а "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на выезде сразится против "Вест Хэма".

Завершится тур в понедельник гостевым поединком "Арсенала" украинца Александра Зинченко с "Кристал Пэлас".

  • Матчи 3-го тура английской Премьер-лиги состоятся 25 – 27 августа.
  • Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР
Пятница, 18 августа
21:45 НОТТИНГЕМ   _:_   ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
Суббота, 19 августа
17:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   БРАЙТОН
17:00 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   БОРНМУТ
17:00 ЛУТОН   перенесен   БЕРНЛИ
17:00 ФУЛХЭМ   _:_   БРЕНТФОРД
19:30 ТОТТЕНХЭМ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
22:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   НЬЮКАСЛ
Воскресенье, 20 августа
16:00 АСТОН ВИЛЛА   _:_   ЭВЕРТОН
18:30 ВЕСТ ХЭМ   _:_   ЧЕЛСИ
Понедельник, 21 августа
22:00 КРИСТАЛ ПЭЛАС   _:_   АРСЕНАЛ

Таблица АПЛ после 1-го тура

Таблица АПЛ после 1-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 1-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
145
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