АПЛ: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков второго тура чемпионата Англии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 22 по 25 августа состоятся матчи второго тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 22 августа: "Челси" отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика приедет в гости к "Вест Хэму".
В субботу, 23 августа, "Манчестер Сити" примет "Тоттенхэм", "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка встретится с "Астон Виллой", а "Арсенал" украинца Александра Зинченко сразится с "Лидсом".
В воскресенье, 24 августа, "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко примет "Брайтон", а "Манчестер Юнайтед" померяется силами с "Фулхэмом".
Закончится тур в понедельник, 25 августа, когда действующий чемпион "Ливерпуль" сойдется с "Ньюкаслом".
Расписание и результаты матчей 2-го тура АПЛ
Пятница, 22 августа
22:00 "Вест Хэм" – "Челси"
Суббота, 23 августа
14:30 "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм"
17:00 "Бернли" – "Сандерленд"
17:00 "Борнмут" – "Вулверхэмптон"
17:00 "Брентфорд" – "Астон Вилла"
19:30 "Арсенал" – "Лидс"
Воскресенье, 24 августа
16:00 "Эвертон" – "Брайтон"
16:00 "Кристал Пэлас" – "Ноттингем"
18:30 "Фулхэм" – "Манчестер Юнайтед"
Понедельник, 25 августа
22:00 "Ньюкасл" – "Ливерпуль"
Таблица АПЛ после 1-го тура
Матчи английской Премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+).
