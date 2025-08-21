АПЛ: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" / © Associated Press

С 22 по 25 августа состоятся матчи второго тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 22 августа: "Челси" отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика приедет в гости к "Вест Хэму".

В субботу, 23 августа, "Манчестер Сити" примет "Тоттенхэм", "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка встретится с "Астон Виллой", а "Арсенал" украинца Александра Зинченко сразится с "Лидсом".

В воскресенье, 24 августа, "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко примет "Брайтон", а "Манчестер Юнайтед" померяется силами с "Фулхэмом".

Закончится тур в понедельник, 25 августа, когда действующий чемпион "Ливерпуль" сойдется с "Ньюкаслом".

Расписание и результаты матчей 2-го тура АПЛ

Пятница, 22 августа

22:00 "Вест Хэм" – "Челси"

Суббота, 23 августа

14:30 "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм"

17:00 "Бернли" – "Сандерленд"

17:00 "Борнмут" – "Вулверхэмптон"

17:00 "Брентфорд" – "Астон Вилла"

19:30 "Арсенал" – "Лидс"

Воскресенье, 24 августа

16:00 "Эвертон" – "Брайтон"

16:00 "Кристал Пэлас" – "Ноттингем"

18:30 "Фулхэм" – "Манчестер Юнайтед"

Понедельник, 25 августа

22:00 "Ньюкасл" – "Ливерпуль"

Таблица АПЛ после 1-го тура

Таблица АПЛ после 1-го тура / © flashscore.ua

Ранее сообщалось, что "Арсенал" без Зинченко одолел "Манчестер Юнайтед" в центральном матче первого тура АПЛ.