- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 57
- Время на прочтение
- 1 мин
АПЛ: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 20-го тура чемпионата Англии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
3 и 4 января состоятся матчи 20-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.
В субботу, 3 января, "Ноттингем" украинца Александра Зинченко сразится с "Астон Виллой", тогда как лидер чемпионата "Арсенал" сойдется с "Борнмутом".
В воскресенье, 4 января, "Манчестер Юнайтед" встретится с "Лидсом", "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко примет "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка, "Ливерпуль" приедет в гости к "Фулхэму", а в центральном поединке туру сильнейшего будут определять "Манчестер Сити" и "Челси" отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика.
Расписание и результаты матчей 20-го тура АПЛ
Суббота, 3 января
14:30 "Астон Вилла" – "Ноттингем"
17:00 "Брайтон" – "Бернли"
17:00 "Вулверхэмптон" – "Вест Хэм"
19:30 "Борнмут" – "Арсенал"
Воскресенье, 4 января
14:30 "Лидс" – "Манчестер Юнайтед"
17:00 "Эвертон" – "Брентфорд"
17:00 "Ньюкасл" – "Кристал Пэлас"
17:00 "Тоттенхэм" – "Сандерленд"
17:00 "Фулхэм" – "Ливерпуль"
19:30 "Манчестер Сити" – "Челси"
Таблица АПЛ после 19-го тура
Матчи английской Премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). По промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Ранее сообщалось, что Роналду забил курьезный гол в чемпионате Саудовской Аравии.