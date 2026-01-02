АПЛ: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Манчестер Сити" – "Челси" / © Associated Press

3 и 4 января состоятся матчи 20-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

В субботу, 3 января, "Ноттингем" украинца Александра Зинченко сразится с "Астон Виллой", тогда как лидер чемпионата "Арсенал" сойдется с "Борнмутом".

В воскресенье, 4 января, "Манчестер Юнайтед" встретится с "Лидсом", "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко примет "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка, "Ливерпуль" приедет в гости к "Фулхэму", а в центральном поединке туру сильнейшего будут определять "Манчестер Сити" и "Челси" отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика.

Расписание и результаты матчей 20-го тура АПЛ

Суббота, 3 января

14:30 "Астон Вилла" – "Ноттингем"

17:00 "Брайтон" – "Бернли"

17:00 "Вулверхэмптон" – "Вест Хэм"

19:30 "Борнмут" – "Арсенал"

Воскресенье, 4 января

14:30 "Лидс" – "Манчестер Юнайтед"

17:00 "Эвертон" – "Брентфорд"

17:00 "Ньюкасл" – "Кристал Пэлас"

17:00 "Тоттенхэм" – "Сандерленд"

17:00 "Фулхэм" – "Ливерпуль"

19:30 "Манчестер Сити" – "Челси"

Таблица АПЛ после 19-го тура

Таблица АПЛ после 19-го тура / x.com/OptaAnalyst

Матчи английской Премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). По промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

