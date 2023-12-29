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АПЛ: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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АПЛ: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Фанаты "Ливерпуля" / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура "Ливерпуль" примет "Ньюкасл".

30 декабря – 2 января состоятся матчи 20-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Он начнется поединком, в котором "Челси" Михаила Мудрика отправится в гости к "Лутону".

Также в субботу "Астон Вилла" примет "Бернли", "Эвертон" Виталия Миколенко на выезде сыграет против "Вулверхэмптона", "Брентфорд" Егора Ярмолюка на поле соперника встретится с "Кристал Пэлас", "Манчестер Сити" дома сойдется с "Шеффилд Юнайтед", а "Манчестер Юнайтед" будет гостить у "Ноттингема".

В воскресенье "Борнмут" Ильи Забарного приедет в гости к "Тоттенхэму", тогда как "Арсенал" Александра Зинченко на выезде померяется силами с "Фулхэмом".

В первый день нового года "Ливерпуль" в центральном поединке тура примет "Ньюкасл". А завершится тур во вторник матчем между "Вест Хэмом" и "Брайтоном".

Отметим, что 17 ноября "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей. Мерсисайдский клуб пытается оспорить это наказание.

Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

  • После 19-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (42 очка). На втором месте – "Арсенал" (40). Третьей идет "Астон Вилла" (39). Четвертую позицию занимает "Манчестер Сити" (37, игра в запасе).
  • Матчи 21-го тура английской Премьер-лиги состоятся 13 – 22 января.
  • Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
Суббота, 30 декабря
14:30 ЛУТОН   _:_   ЧЕЛСИ
17:00 АСТОН ВИЛЛА   _:_   БЕРНЛИ
17:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   ЭВЕРТОН
17:00 КРИСТАЛ ПЭЛАС   _:_   БРЕНТФОРД
17:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
19:30 НОТТИНГЕМ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Воскресенье, 31 декабря
16:00 ТОТТЕНХЭМ   _:_   БОРНМУТ
16:00 ФУЛХЭМ   _:_   АРСЕНАЛ
Понедельник, 1 января
22:00 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   НЬЮКАСЛ
Вторник, 2 января
21:30 ВЕСТ ХЭМ   _:_   БРАЙТОН

Таблица АПЛ после 19-го тура

Таблица АПЛ после 19-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 19-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
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