АПЛ: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

30 декабря – 2 января состоятся матчи 20-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Он начнется поединком, в котором "Челси" Михаила Мудрика отправится в гости к "Лутону".

Также в субботу "Астон Вилла" примет "Бернли", "Эвертон" Виталия Миколенко на выезде сыграет против "Вулверхэмптона", "Брентфорд" Егора Ярмолюка на поле соперника встретится с "Кристал Пэлас", "Манчестер Сити" дома сойдется с "Шеффилд Юнайтед", а "Манчестер Юнайтед" будет гостить у "Ноттингема".

В воскресенье "Борнмут" Ильи Забарного приедет в гости к "Тоттенхэму", тогда как "Арсенал" Александра Зинченко на выезде померяется силами с "Фулхэмом".

В первый день нового года "Ливерпуль" в центральном поединке тура примет "Ньюкасл". А завершится тур во вторник матчем между "Вест Хэмом" и "Брайтоном".

Отметим, что 17 ноября "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей. Мерсисайдский клуб пытается оспорить это наказание.

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После 19-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (42 очка). На втором месте – "Арсенал" (40). Третьей идет "Астон Вилла" (39). Четвертую позицию занимает "Манчестер Сити" (37, игра в запасе).

Матчи 21-го тура английской Премьер-лиги состоятся 13 – 22 января.

Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.

Таблица АПЛ после 19-го тура

Таблица АПЛ после 19-го тура / Фото: flashscore.ua

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