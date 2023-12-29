АПЛ: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Ливерпуль" примет "Ньюкасл".
30 декабря – 2 января состоятся матчи 20-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
Он начнется поединком, в котором "Челси" Михаила Мудрика отправится в гости к "Лутону".
Также в субботу "Астон Вилла" примет "Бернли", "Эвертон" Виталия Миколенко на выезде сыграет против "Вулверхэмптона", "Брентфорд" Егора Ярмолюка на поле соперника встретится с "Кристал Пэлас", "Манчестер Сити" дома сойдется с "Шеффилд Юнайтед", а "Манчестер Юнайтед" будет гостить у "Ноттингема".
В воскресенье "Борнмут" Ильи Забарного приедет в гости к "Тоттенхэму", тогда как "Арсенал" Александра Зинченко на выезде померяется силами с "Фулхэмом".
В первый день нового года "Ливерпуль" в центральном поединке тура примет "Ньюкасл". А завершится тур во вторник матчем между "Вест Хэмом" и "Брайтоном".
Отметим, что 17 ноября "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей. Мерсисайдский клуб пытается оспорить это наказание.
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- После 19-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (42 очка). На втором месте – "Арсенал" (40). Третьей идет "Астон Вилла" (39). Четвертую позицию занимает "Манчестер Сити" (37, игра в запасе).
- Матчи 21-го тура английской Премьер-лиги состоятся 13 – 22 января.
- Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
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|Суббота, 30 декабря
|14:30
|ЛУТОН
|_:_
|ЧЕЛСИ
|17:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|БЕРНЛИ
|17:00
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|ЭВЕРТОН
|17:00
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|19:30
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Воскресенье, 31 декабря
|16:00
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|БОРНМУТ
|16:00
|ФУЛХЭМ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Понедельник, 1 января
|22:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|Вторник, 2 января
|21:30
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|БРАЙТОН
Таблица АПЛ после 19-го тура
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