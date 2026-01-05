АПЛ: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Арсенал" – "Ливерпуль" / © Associated Press

Реклама

С 6 по 8 января состоятся матчи 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

Он начнется во вторник, 6 января: "Ноттингем" арендованного у "Арсенала" украинца Александра Зинченко сразится с "Вест Хэмом".

В среду, 7 января, "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка примет "Сандерленд", "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко встретится с "Вулверхэмптоном", "Астон Вилла" будет противостоять "Кристал Пэлас", а "Манчестер Сити" сойдется с "Брайтоном".

Реклама

В тот же день "Челси" отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика приедет в гости к "Фулхэму", "Манчестер Юнайтед" поборется с "Бернли", а "Ньюкасл" померяется силами с "Лидсом".

Завершится тур в четверг, 8 января, центральным поединком тура, в котором лидер чемпионата "Арсенал" будет принимать действующего обладателя трофея "Ливерпуль".

Расписание и результаты матчей 21-го тура АПЛ

Вторник, 6 января

22:00 "Вест Хэм" – "Ноттингем"

Реклама

Среда, 7 января

21:30 "Борнмут" – "Тоттенхэм"

21:30 "Брентфорд" – "Сандерленд"

21:30 "Эвертон" – "Вулверхэмптон"

Реклама

21:30 "Кристал Пэлас" – "Астон Вилла"

21:30 "Манчестер Сити" – "Брайтон"

21:30 "Фулхэм" – "Челси"

22:15 "Бернли" – "Манчестер Юнайтед"

Реклама

22:15 "Ньюкасл" – "Лидс"

Четверг, 8 января

22:00 "Арсенал" – "Ливерпуль"

Таблица АПЛ после 20-го тура

Таблица АПЛ после 20-го тура / x.com/premierleague

Матчи английской Премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). По промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.