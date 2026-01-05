- Дата публикации
-
Категория
Проспорт
АПЛ: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 21-го тура чемпионата Англии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 6 по 8 января состоятся матчи 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.
Он начнется во вторник, 6 января: "Ноттингем" арендованного у "Арсенала" украинца Александра Зинченко сразится с "Вест Хэмом".
В среду, 7 января, "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка примет "Сандерленд", "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко встретится с "Вулверхэмптоном", "Астон Вилла" будет противостоять "Кристал Пэлас", а "Манчестер Сити" сойдется с "Брайтоном".
В тот же день "Челси" отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика приедет в гости к "Фулхэму", "Манчестер Юнайтед" поборется с "Бернли", а "Ньюкасл" померяется силами с "Лидсом".
Завершится тур в четверг, 8 января, центральным поединком тура, в котором лидер чемпионата "Арсенал" будет принимать действующего обладателя трофея "Ливерпуль".
Расписание и результаты матчей 21-го тура АПЛ
Вторник, 6 января
22:00 "Вест Хэм" – "Ноттингем"
Среда, 7 января
21:30 "Борнмут" – "Тоттенхэм"
21:30 "Брентфорд" – "Сандерленд"
21:30 "Эвертон" – "Вулверхэмптон"
21:30 "Кристал Пэлас" – "Астон Вилла"
21:30 "Манчестер Сити" – "Брайтон"
21:30 "Фулхэм" – "Челси"
22:15 "Бернли" – "Манчестер Юнайтед"
22:15 "Ньюкасл" – "Лидс"
Четверг, 8 января
22:00 "Арсенал" – "Ливерпуль"
Таблица АПЛ после 20-го тура
