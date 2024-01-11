АПЛ: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура сойдутся "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".
12 – 22 января состоятся матчи 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
В субботу, 13 января, "Челси" Михаила Мудрика примет "Фулхэм", а "Манчестер Сити" на выезде сыграет против "Ньюкасла".
В воскресенье, 14 января, "Эвертон" Виталия Миколенко дома встретится с "Астон Виллой", а "Манчестер Юнайтед" в центральном поединке тура будет принимать "Тоттенхэм".
Остальные матчи 21-го тура чемпионата Англии будут сыграны через неделю. В субботу, 20 января, "Арсенал" Александра Зинченко примет "Кристал Пэлас", а "Брентфорд" Егора Ярмолюка на своем поле сразится с "Ноттингемом".
В воскресенье, 21 января, "Борнмут" Ильи Забарного проведет домашний поединок против "Ливерпуля". А завершится тур в понедельник, 22 января, противостоянием "Брайтона" и "Вулверхэмптона".
Отметим, что в ноябре прошлого года "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей.
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- После 20-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (45 очков). На втором месте – "Астон Вилла" (42). Третью позицию занимает "Манчестер Сити" (40, игра в запасе). Четвертым идет "Арсенал" (40).
- Матчи 22-го тура английской Премьер-лиги состоятся 30 января – 1 февраля.
- Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР
|Пятница, 12 января
|21:45
|БЕРНЛИ
|_:_
|ЛУТОН
|Суббота, 13 января
|14:30
|ЧЕЛСИ
|_:_
|ФУЛХЭМ
|19:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|Воскресенье, 14 января
|16:00
|ЭВЕРТОН
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|18:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|Суббота, 20 января
|14:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|19:30
|БРЕНТФОРД
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|Воскресенье, 21 января
|16:00
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|18:30
|БОРНМУТ
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|Понедельник, 22 января
|21:45
|БРАЙТОН
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
Таблица АПЛ после 20-го тура
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