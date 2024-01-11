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АПЛ: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

АПЛ: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

АПЛ / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура сойдутся "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

12 – 22 января состоятся матчи 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

В субботу, 13 января, "Челси" Михаила Мудрика примет "Фулхэм", а "Манчестер Сити" на выезде сыграет против "Ньюкасла".

В воскресенье, 14 января, "Эвертон" Виталия Миколенко дома встретится с "Астон Виллой", а "Манчестер Юнайтед" в центральном поединке тура будет принимать "Тоттенхэм".

Остальные матчи 21-го тура чемпионата Англии будут сыграны через неделю. В субботу, 20 января, "Арсенал" Александра Зинченко примет "Кристал Пэлас", а "Брентфорд" Егора Ярмолюка на своем поле сразится с "Ноттингемом".

В воскресенье, 21 января, "Борнмут" Ильи Забарного проведет домашний поединок против "Ливерпуля". А завершится тур в понедельник, 22 января, противостоянием "Брайтона" и "Вулверхэмптона".

Отметим, что в ноябре прошлого года "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей.

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  • После 20-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (45 очков). На втором месте – "Астон Вилла" (42). Третью позицию занимает "Манчестер Сити" (40, игра в запасе). Четвертым идет "Арсенал" (40).
  • Матчи 22-го тура английской Премьер-лиги состоятся 30 января – 1 февраля.
  • Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
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Пятница, 12 января
21:45 БЕРНЛИ   _:_   ЛУТОН
Суббота, 13 января
14:30 ЧЕЛСИ   _:_   ФУЛХЭМ
19:30 НЬЮКАСЛ   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
Воскресенье, 14 января
16:00 ЭВЕРТОН   _:_   АСТОН ВИЛЛА
18:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ТОТТЕНХЭМ
Суббота, 20 января
14:30 АРСЕНАЛ   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
19:30 БРЕНТФОРД   _:_   НОТТИНГЕМ
Воскресенье, 21 января
16:00 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД   _:_   ВЕСТ ХЭМ
18:30 БОРНМУТ   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
Понедельник, 22 января
21:45 БРАЙТОН   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН

Таблица АПЛ после 20-го тура

Таблица АПЛ после 20-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 20-го тура / Фото: flashscore.ua

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