АПЛ: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

14-16 января состоятся матчи 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Во вторник "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет противостоять действующему чемпиону "Манчестер Сити", а "Челси" Михаила Мудрика, который сдал положительный тест на допинг и временно отстранен от футбола, сойдется с "Борнмутом" Ильи Забарного.

В тот же день лидер чемпионата "Ливерпуль" приедет в гости к главной сенсации текущего сезона "Ноттингему".

В среду "Эвертон" Виталия Миколенко уже с новым тренером сыграет против "Астон Виллы", а в центральном поединке тура "Арсенал" Александра Зинченко примет "Тоттенхэм".

Завершится тур в четверг матчем, в котором "Манчестер Юнайтед" встретится с "Саутгемптоном".

Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

После 20-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (46 очков), который имеет матч в запасе. На втором и третьем местах соответственно идут "Арсенал" и "Ноттингем" (по 40 баллов). Топ-4 замыкает "Челси" (36 пунктов).

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25

21 ТУР Вторник, 14 января 21:30 БРЕНТФОРД _:_ МАНЧЕСТЕР СИТИ 21:30 ВЕСТ ХЭМ _:_ ФУЛХЭМ 21:30 ЧЕЛСИ _:_ БОРНМУТ 22:00 НОТТИНГЕМ _:_ ЛИВЕРПУЛЬ Среда, 15 января 21:30 ЭВЕРТОН _:_ АСТОН ВИЛЛА 21:30 ЛЕСТЕР _:_ КРИСТАЛ ПЭЛАС 21:30 НЬЮКАСЛ _:_ ВУЛВЕРХЭМПТОН 22:00 АРСЕНАЛ _:_ ТОТТЕНХЭМ Четверг, 16 января 21:30 ИПСВИЧ _:_ БРАЙТОН 22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ САУТГЕМПТОН

Таблица АПЛ после 20-го тура

Таблица АПЛ после 20-го тура / Фото: flashscore.ua

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