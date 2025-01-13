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АПЛ: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

АПЛ: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

"Арсенал" – "Тоттенхэм" / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура "Арсенал" примет "Тоттенхэм".

14-16 января состоятся матчи 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Во вторник "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет противостоять действующему чемпиону "Манчестер Сити", а "Челси" Михаила Мудрика, который сдал положительный тест на допинг и временно отстранен от футбола, сойдется с "Борнмутом" Ильи Забарного.

В тот же день лидер чемпионата "Ливерпуль" приедет в гости к главной сенсации текущего сезона "Ноттингему".

В среду "Эвертон" Виталия Миколенко уже с новым тренером сыграет против "Астон Виллы", а в центральном поединке тура "Арсенал" Александра Зинченко примет "Тоттенхэм".

Завершится тур в четверг матчем, в котором "Манчестер Юнайтед" встретится с "Саутгемптоном".

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После 20-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (46 очков), который имеет матч в запасе. На втором и третьем местах соответственно идут "Арсенал" и "Ноттингем" (по 40 баллов). Топ-4 замыкает "Челси" (36 пунктов).

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
21 ТУР
Вторник, 14 января
21:30 БРЕНТФОРД   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
21:30 ВЕСТ ХЭМ   _:_   ФУЛХЭМ
21:30 ЧЕЛСИ   _:_   БОРНМУТ
22:00 НОТТИНГЕМ   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
Среда, 15 января
21:30 ЭВЕРТОН   _:_   АСТОН ВИЛЛА
21:30 ЛЕСТЕР   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
21:30 НЬЮКАСЛ   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
22:00 АРСЕНАЛ   _:_   ТОТТЕНХЭМ
Четверг, 16 января
21:30 ИПСВИЧ   _:_   БРАЙТОН
22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   САУТГЕМПТОН

Таблица АПЛ после 20-го тура

Таблица АПЛ после 20-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 20-го тура / Фото: flashscore.ua

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