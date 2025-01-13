АПЛ: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Арсенал" примет "Тоттенхэм".
14-16 января состоятся матчи 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.
Во вторник "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет противостоять действующему чемпиону "Манчестер Сити", а "Челси" Михаила Мудрика, который сдал положительный тест на допинг и временно отстранен от футбола, сойдется с "Борнмутом" Ильи Забарного.
В тот же день лидер чемпионата "Ливерпуль" приедет в гости к главной сенсации текущего сезона "Ноттингему".
В среду "Эвертон" Виталия Миколенко уже с новым тренером сыграет против "Астон Виллы", а в центральном поединке тура "Арсенал" Александра Зинченко примет "Тоттенхэм".
Завершится тур в четверг матчем, в котором "Манчестер Юнайтед" встретится с "Саутгемптоном".
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После 20-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (46 очков), который имеет матч в запасе. На втором и третьем местах соответственно идут "Арсенал" и "Ноттингем" (по 40 баллов). Топ-4 замыкает "Челси" (36 пунктов).
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
21 ТУР
|Вторник, 14 января
|21:30
|БРЕНТФОРД
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|21:30
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|ФУЛХЭМ
|21:30
|ЧЕЛСИ
|_:_
|БОРНМУТ
|22:00
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|Среда, 15 января
|21:30
|ЭВЕРТОН
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|21:30
|ЛЕСТЕР
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|21:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|22:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|Четверг, 16 января
|21:30
|ИПСВИЧ
|_:_
|БРАЙТОН
|22:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|САУТГЕМПТОН
Таблица АПЛ после 20-го тура
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