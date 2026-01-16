- Дата публикации
АПЛ: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 22-го тура чемпионата Англии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 17 по 19 января состоятся матчи 22-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.
В субботу, 17 января, "Манчестер Юнайтед" примет "Манчестер Сити", "Ливерпуль" сразится с "Бернли", "Челси" отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика сыграет с "Брентфордом" украинского полузащитника Егора Ярмолюка, а "Арсенал" поборется с "Ноттингемом", куда отправил на условиях аренды украинца Александра Зинченко.
В воскресенье, 18 января, "Ньюкасл" сойдется с "Вулверхэмптоном", а "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко померяется силами с "Астон Виллой".
Закончится тур в понедельник, 19 января, поединком между "Брайтоном" и "Борнмутом".
Расписание и результаты матчей 22-го тура АПЛ
Суббота, 17 января
14:30 "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити"
17:00 "Ливерпуль" – "Бернли"
17:00 "Лидс" – "Фулхэм"
17:00 "Сандерленд" – "Кристал Пэлас"
17:00 "Тоттенхэм" – "Вест Хэм"
17:00 "Челси" – "Брентфорд"
19:30 "Ноттингем" – "Арсенал"
Воскресенье, 18 января
16:00 "Вулверхэмптон" – "Ньюкасл"
18:30 "Астон Вилла" – "Эвертон"
Понедельник, 19 января
22:00 "Брайтон" – "Борнмут"
Таблица АПЛ после 21-го тура
Ранее сообщалось, что "Арсенал" одолел "Челси" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.
Также мы рассказывали, что "Манчестер Юнайтед" назначил нового главного тренера.