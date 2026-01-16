АПЛ: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" / © Associated Press

Реклама

С 17 по 19 января состоятся матчи 22-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

В субботу, 17 января, "Манчестер Юнайтед" примет "Манчестер Сити", "Ливерпуль" сразится с "Бернли", "Челси" отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика сыграет с "Брентфордом" украинского полузащитника Егора Ярмолюка, а "Арсенал" поборется с "Ноттингемом", куда отправил на условиях аренды украинца Александра Зинченко.

В воскресенье, 18 января, "Ньюкасл" сойдется с "Вулверхэмптоном", а "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко померяется силами с "Астон Виллой".

Реклама

Закончится тур в понедельник, 19 января, поединком между "Брайтоном" и "Борнмутом".

Расписание и результаты матчей 22-го тура АПЛ

Суббота, 17 января

14:30 "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити"

17:00 "Ливерпуль" – "Бернли"

Реклама

17:00 "Лидс" – "Фулхэм"

17:00 "Сандерленд" – "Кристал Пэлас"

17:00 "Тоттенхэм" – "Вест Хэм"

17:00 "Челси" – "Брентфорд"

Реклама

19:30 "Ноттингем" – "Арсенал"

Воскресенье, 18 января

16:00 "Вулверхэмптон" – "Ньюкасл"

18:30 "Астон Вилла" – "Эвертон"

Реклама

Понедельник, 19 января

22:00 "Брайтон" – "Борнмут"

Таблица АПЛ после 21-го тура

Таблица АПЛ после 21 тура / x.com/premierleague

Матчи английской Премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). По промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" одолел "Челси" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.

Реклама

Также мы рассказывали, что "Манчестер Юнайтед" назначил нового главного тренера.