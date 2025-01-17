АПЛ: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Арсенал" будет принимать "Астон Виллу".
18-20 января состоятся матчи 22-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.
В субботу "Борнмут" Ильи Забарного сойдется с "Ньюкаслом", "Брентфорд" Егора Ярмолюка примет лидера чемпионата "Ливерпуль", а в центральном поединке тура "Арсенал" Александра Зинченко сразится с "Астон Виллой".
В воскресенье "Эвертон" Виталия Миколенко померяется силами с "Тоттенхэмом", "Манчестер Юнайтед" встретится с "Брайтоном", "Ноттингем" сыграет против "Саутгемптона", а действующий чемпион "Манчестер Сити поборется с "Ипсвичем".
Завершится тур в понедельник, когда "Челси" Михаила Мудрика, который сдал положительный тест на допинг и временно отстранен от футбола, будет противостоять "Вулверхэмптону".
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После 21-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (47 очков), который имеет матч в запасе. На втором месте идет "Арсенал" (43 балла). Третью строчку занимает "Ноттингем" (41 пункт). Топ-4 замыкает "Ньюкасл" (38 очков).
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
22 ТУР
|Суббота, 18 января
|14:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|17:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|17:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|ФУЛХЭМ
|19:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|Воскресенье, 19 января
|16:00
|ЭВЕРТОН
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|16:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|БРАЙТОН
|16:00
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|18:30
|ИПСВИЧ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|Понедельник, 20 января
|22:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
Таблица АПЛ после 21-го тура
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