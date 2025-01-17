АПЛ: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Арсенал" будет принимать "Астон Виллу".

18-20 января состоятся матчи 22-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

В субботу "Борнмут" Ильи Забарного сойдется с "Ньюкаслом", "Брентфорд" Егора Ярмолюка примет лидера чемпионата "Ливерпуль", а в центральном поединке тура "Арсенал" Александра Зинченко сразится с "Астон Виллой".

В воскресенье "Эвертон" Виталия Миколенко померяется силами с "Тоттенхэмом", "Манчестер Юнайтед" встретится с "Брайтоном", "Ноттингем" сыграет против "Саутгемптона", а действующий чемпион "Манчестер Сити поборется с "Ипсвичем".

Завершится тур в понедельник, когда "Челси" Михаила Мудрика, который сдал положительный тест на допинг и временно отстранен от футбола, будет противостоять "Вулверхэмптону".

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После 21-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (47 очков), который имеет матч в запасе. На втором месте идет "Арсенал" (43 балла). Третью строчку занимает "Ноттингем" (41 пункт). Топ-4 замыкает "Ньюкасл" (38 очков).

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25

22 ТУР Суббота, 18 января 14:30 НЬЮКАСЛ _:_ БОРНМУТ 17:00 БРЕНТФОРД _:_ ЛИВЕРПУЛЬ 17:00 ВЕСТ ХЭМ _:_ КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00 ЛЕСТЕР _:_ ФУЛХЭМ 19:30 АРСЕНАЛ _:_ АСТОН ВИЛЛА Воскресенье, 19 января 16:00 ЭВЕРТОН _:_ ТОТТЕНХЭМ 16:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ БРАЙТОН 16:00 НОТТИНГЕМ _:_ САУТГЕМПТОН 18:30 ИПСВИЧ _:_ МАНЧЕСТЕР СИТИ Понедельник, 20 января 22:00 ЧЕЛСИ _:_ ВУЛВЕРХЭМПТОН

Таблица АПЛ после 21-го тура

Таблица АПЛ после 21-го тура / Фото: flashscore.ua

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