АПЛ: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 23-го тура чемпионата Англии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 24 по 26 января состоятся матчи 23-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.
В субботу, 24 января, "Манчестер Сити" примет "Вулверхэмптон", а "Ливерпуль" приедет в гости к "Борнмуту".
В воскресенье, 25 января, "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка сразится с "Ноттингемом", куда "Арсенал" отправил на условиях аренды украинца Александра Зинченко.
В тот же день "Челси" отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика будет противостоять "Кристал Пэлас", "Ньюкасл" встретится с "Астон Виллой", а в центральном поединке тура сильнейшего будут определять "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".
Закончится тур в понедельник, 26 января, когда "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко поборется с "Лидсом".
Расписание и результаты матчей 23-го тура АПЛ
Суббота, 24 января
14:30 "Вест Хэм" – "Сандерленд"
17:00 "Бернли" – "Тоттенхэм"
17:00 "Манчестер Сити" – "Вулверхэмптон"
17:00 "Фулхэм" – "Брайтон"
19:30 "Борнмут" – "Ливерпуль"
Воскресенье, 25 января
16:00 "Брентфорд" – "Ноттингем"
16:00 "Кристал Пэлас" – "Челси"
16:00 "Ньюкасл" – "Астон Вилла"
18:30 "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед"
Понедельник, 26 января
22:00 "Эвертон" – "Лидс"
Таблица АПЛ после 22-го тура
Матчи английской Премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+).
