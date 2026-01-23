АПЛ: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" / © Associated Press

С 24 по 26 января состоятся матчи 23-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

В субботу, 24 января, "Манчестер Сити" примет "Вулверхэмптон", а "Ливерпуль" приедет в гости к "Борнмуту".

В воскресенье, 25 января, "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка сразится с "Ноттингемом", куда "Арсенал" отправил на условиях аренды украинца Александра Зинченко.

В тот же день "Челси" отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика будет противостоять "Кристал Пэлас", "Ньюкасл" встретится с "Астон Виллой", а в центральном поединке тура сильнейшего будут определять "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

Закончится тур в понедельник, 26 января, когда "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко поборется с "Лидсом".

Расписание и результаты матчей 23-го тура АПЛ

Суббота, 24 января

14:30 "Вест Хэм" – "Сандерленд"

17:00 "Бернли" – "Тоттенхэм"

17:00 "Манчестер Сити" – "Вулверхэмптон"

17:00 "Фулхэм" – "Брайтон"

19:30 "Борнмут" – "Ливерпуль"

Воскресенье, 25 января

16:00 "Брентфорд" – "Ноттингем"

16:00 "Кристал Пэлас" – "Челси"

16:00 "Ньюкасл" – "Астон Вилла"

18:30 "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед"

Понедельник, 26 января

22:00 "Эвертон" – "Лидс"

Таблица АПЛ после 22-го тура

Таблица АПЛ после 22 тура / x.com/premierleague

Матчи английской Премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). По промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

