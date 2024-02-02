АПЛ: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

3 – 5 февраля состоятся матчи 23-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Он начнется в субботу поединком, в котором "Эвертон" Виталия Миколенко будет принимать "Тоттенхэм".

В воскресенье "Борнмут" Ильи Забарного дома сыграет против "Ноттингема", "Челси" Михаила Мудрика на своем поле встретится с "Вулверхэмптоном", а в центральном матче тура сразятся "Арсенал" Александра Зинченко и "Ливерпуль".

Завершится тур в понедельник, когда "Брентфорд" Егора Ярмолюка проведет домашнюю игру против действующего чемпиона "Манчестер Сити".

Отметим, что в ноябре прошлого года "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей.

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После 22-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (51 очко). Далее расположились "Манчестер Сити" (46, игра в запасе), "Арсенал" (46), "Тоттенхэм" (43) и "Астон Вилла" (43).

Матчи 24-го тура английской Премьер-лиги состоятся 10 – 12 февраля.

Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.

Таблица АПЛ после 22-го тура

Таблица АПЛ после 22-го тура / Фото: flashscore.ua

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