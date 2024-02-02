АПЛ: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Центральным поединком 23-го тура АПЛ станет дуэль "Арсенала" и "Ливерпуля".
3 – 5 февраля состоятся матчи 23-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
Он начнется в субботу поединком, в котором "Эвертон" Виталия Миколенко будет принимать "Тоттенхэм".
В воскресенье "Борнмут" Ильи Забарного дома сыграет против "Ноттингема", "Челси" Михаила Мудрика на своем поле встретится с "Вулверхэмптоном", а в центральном матче тура сразятся "Арсенал" Александра Зинченко и "Ливерпуль".
Завершится тур в понедельник, когда "Брентфорд" Егора Ярмолюка проведет домашнюю игру против действующего чемпиона "Манчестер Сити".
Отметим, что в ноябре прошлого года "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей.
Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
- После 22-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (51 очко). Далее расположились "Манчестер Сити" (46, игра в запасе), "Арсенал" (46), "Тоттенхэм" (43) и "Астон Вилла" (43).
- Матчи 24-го тура английской Премьер-лиги состоятся 10 – 12 февраля.
- Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР
|Суббота, 3 февраля
|14:30
|ЭВЕРТОН
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|17:00
|БЕРНЛИ
|_:_
|ФУЛХЭМ
|17:00
|БРАЙТОН
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ЛУТОН
|19:30
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|Воскресенье, 4 февраля
|16:00
|БОРНМУТ
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|16:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|16:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|18:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|Понедельник, 5 февраля
|22:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
Таблица АПЛ после 22-го тура
Читайте также:
Ла Лига: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица
Бундеслига: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица
Серия А: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица