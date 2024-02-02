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АПЛ: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

АПЛ: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

"Арсенал" – "Ливерпуль" / Фото: Associated Press

Центральным поединком 23-го тура АПЛ станет дуэль "Арсенала" и "Ливерпуля".

3 – 5 февраля состоятся матчи 23-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Он начнется в субботу поединком, в котором "Эвертон" Виталия Миколенко будет принимать "Тоттенхэм".

В воскресенье "Борнмут" Ильи Забарного дома сыграет против "Ноттингема", "Челси" Михаила Мудрика на своем поле встретится с "Вулверхэмптоном", а в центральном матче тура сразятся "Арсенал" Александра Зинченко и "Ливерпуль".

Завершится тур в понедельник, когда "Брентфорд" Егора Ярмолюка проведет домашнюю игру против действующего чемпиона "Манчестер Сити".

Отметим, что в ноябре прошлого года "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей.

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  • После 22-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (51 очко). Далее расположились "Манчестер Сити" (46, игра в запасе), "Арсенал" (46), "Тоттенхэм" (43) и "Астон Вилла" (43).
  • Матчи 24-го тура английской Премьер-лиги состоятся 10 – 12 февраля.
  • Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР
Суббота, 3 февраля
14:30 ЭВЕРТОН   _:_   ТОТТЕНХЭМ
17:00 БЕРНЛИ   _:_   ФУЛХЭМ
17:00 БРАЙТОН   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
17:00 НЬЮКАСЛ   _:_   ЛУТОН
19:30 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД   _:_   АСТОН ВИЛЛА
Воскресенье, 4 февраля
16:00 БОРНМУТ   _:_   НОТТИНГЕМ
16:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ВЕСТ ХЭМ
16:00 ЧЕЛСИ   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
18:30 АРСЕНАЛ   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
Понедельник, 5 февраля
22:00 БРЕНТФОРД   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ

Таблица АПЛ после 22-го тура

Таблица АПЛ после 22-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 22-го тура / Фото: flashscore.ua

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