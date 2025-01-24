АПЛ: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Манчестер Сити" будет принимать "Челси".
25-26 января состоятся матчи 23-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.
В субботу "Борнмут" Ильи Забарного сразится с "Ноттингемом", "Эвертон" Виталия Миколенко встретится с "Брайтоном", "Арсенал" Александра Зинченко сойдется с "Вулверхэмптоном".
В тот же день лидер чемпионата "Ливерпуль" примет "Ипсвич", а в центральном поединке тура будут сильнейшего определять "Манчестер Сити" и "Челси" Михаила Мудрика, который сдал положительный тест на допинг и временно отстранен от футбола.
В воскресенье "Брентфорд" Егора Ярмолюка попытается обыграть "Кристал Пэлас", "Тоттенхэм" сыграет с "Лестером", "Астон Вилла" примет "Вест Хэм", а "Манчестер Юнайтед" приедет в гости к "Фулхэму".
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После 22-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (50 очков), который имеет матч в запасе. На втором и третьем местах соответственно идут "Арсенал" и "Ноттингем" (по 44 балла). Топ-4 замыкает "Челси" (40 пунктов).
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
23 ТУР
|Суббота, 25 января
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|17:00
|БРАЙТОН
|_:_
|ЭВЕРТОН
|17:00
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|АРСЕНАЛ
|17:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|ИПСВИЧ
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|19:30
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|ЧЕЛСИ
|Воскресенье, 26 января
|16:00
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|БРЕНТФОРД
|16:00
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|ЛЕСТЕР
|18:30
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|21:00
|ФУЛХЭМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Таблица АПЛ после 22-го тура
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