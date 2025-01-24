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АПЛ: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

АПЛ: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

"Челси" – "Манчестер Сити" / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура "Манчестер Сити" будет принимать "Челси".

25-26 января состоятся матчи 23-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

В субботу "Борнмут" Ильи Забарного сразится с "Ноттингемом", "Эвертон" Виталия Миколенко встретится с "Брайтоном", "Арсенал" Александра Зинченко сойдется с "Вулверхэмптоном".

В тот же день лидер чемпионата "Ливерпуль" примет "Ипсвич", а в центральном поединке тура будут сильнейшего определять "Манчестер Сити" и "Челси" Михаила Мудрика, который сдал положительный тест на допинг и временно отстранен от футбола.

В воскресенье "Брентфорд" Егора Ярмолюка попытается обыграть "Кристал Пэлас", "Тоттенхэм" сыграет с "Лестером", "Астон Вилла" примет "Вест Хэм", а "Манчестер Юнайтед" приедет в гости к "Фулхэму".

Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

После 22-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (50 очков), который имеет матч в запасе. На втором и третьем местах соответственно идут "Арсенал" и "Ноттингем" (по 44 балла). Топ-4 замыкает "Челси" (40 пунктов).

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
23 ТУР
Суббота, 25 января
17:00 БОРНМУТ   _:_   НОТТИНГЕМ
17:00 БРАЙТОН   _:_   ЭВЕРТОН
17:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   АРСЕНАЛ
17:00 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   ИПСВИЧ
17:00 САУТГЕМПТОН   _:_   НЬЮКАСЛ
19:30 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   ЧЕЛСИ
Воскресенье, 26 января
16:00 КРИСТАЛ ПЭЛАС   _:_   БРЕНТФОРД
16:00 ТОТТЕНХЭМ   _:_   ЛЕСТЕР
18:30 АСТОН ВИЛЛА   _:_   ВЕСТ ХЭМ
21:00 ФУЛХЭМ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Таблица АПЛ после 22-го тура

Таблица АПЛ после 22-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 22-го тура / Фото: flashscore.ua

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