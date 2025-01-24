АПЛ: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

25-26 января состоятся матчи 23-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

В субботу "Борнмут" Ильи Забарного сразится с "Ноттингемом", "Эвертон" Виталия Миколенко встретится с "Брайтоном", "Арсенал" Александра Зинченко сойдется с "Вулверхэмптоном".

В тот же день лидер чемпионата "Ливерпуль" примет "Ипсвич", а в центральном поединке тура будут сильнейшего определять "Манчестер Сити" и "Челси" Михаила Мудрика, который сдал положительный тест на допинг и временно отстранен от футбола.

В воскресенье "Брентфорд" Егора Ярмолюка попытается обыграть "Кристал Пэлас", "Тоттенхэм" сыграет с "Лестером", "Астон Вилла" примет "Вест Хэм", а "Манчестер Юнайтед" приедет в гости к "Фулхэму".

Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

После 22-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (50 очков), который имеет матч в запасе. На втором и третьем местах соответственно идут "Арсенал" и "Ноттингем" (по 44 балла). Топ-4 замыкает "Челси" (40 пунктов).

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25

23 ТУР Суббота, 25 января 17:00 БОРНМУТ _:_ НОТТИНГЕМ 17:00 БРАЙТОН _:_ ЭВЕРТОН 17:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН _:_ АРСЕНАЛ 17:00 ЛИВЕРПУЛЬ _:_ ИПСВИЧ 17:00 САУТГЕМПТОН _:_ НЬЮКАСЛ 19:30 МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_ ЧЕЛСИ Воскресенье, 26 января 16:00 КРИСТАЛ ПЭЛАС _:_ БРЕНТФОРД 16:00 ТОТТЕНХЭМ _:_ ЛЕСТЕР 18:30 АСТОН ВИЛЛА _:_ ВЕСТ ХЭМ 21:00 ФУЛХЭМ _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Таблица АПЛ после 22-го тура

Таблица АПЛ после 22-го тура / Фото: flashscore.ua

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