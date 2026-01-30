- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 61
- Время на прочтение
- 1 мин
АПЛ: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 24-го тура чемпионата Англии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 31 января по 2 февраля состоятся матчи 24-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.
В субботу, 31 января, "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко сыграет с "Брайтоном", "Арсенал" сразится с "Лидсом", "Челси" отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика примет "Вест Хэм", а "Ливерпуль" будет противостоять "Ньюкаслу".
В воскресенье, 1 февраля, "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка сойдется с "Астон Виллой", "Манчестер Юнайтед" примет "Фулхэм", а "Манчестер Сити" поборется с "Тоттенхэмом".
Завершится тур в понедельник, 2 февраля, поединком между "Сандерлендом" и "Бернли".
Расписание и результаты матчей 24-го тура АПЛ
Суббота, 31 января
17:00 "Брайтон" – "Эвертон"
17:00 "Вулверхэмптон" – "Борнмут"
17:00 "Лидс" – "Арсенал"
19:30 "Челси" – "Вест Хэм"
22:00 "Ливерпуль" – "Ньюкасл"
Воскресенье, 1 февраля
16:00 "Астон Вилла" – "Брентфорд"
16:00 "Манчестер Юнайтед" – "Фулхэм"
16:00 "Ноттингем" – "Кристал Пэлас"
18:30 "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити"
Понедельник, 2 февраля
22:00 "Сандерленд" – "Бернли"
Таблица АПЛ после 23-го тура
Матчи английской Премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). По промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Ранее сообщалось, что украинского вратаря Анатолия Трубина признали автором лучшего гола тура в Лиге чемпионов.