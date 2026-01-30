АПЛ: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" / © Associated Press

С 31 января по 2 февраля состоятся матчи 24-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

В субботу, 31 января, "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко сыграет с "Брайтоном", "Арсенал" сразится с "Лидсом", "Челси" отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика примет "Вест Хэм", а "Ливерпуль" будет противостоять "Ньюкаслу".

В воскресенье, 1 февраля, "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка сойдется с "Астон Виллой", "Манчестер Юнайтед" примет "Фулхэм", а "Манчестер Сити" поборется с "Тоттенхэмом".

Завершится тур в понедельник, 2 февраля, поединком между "Сандерлендом" и "Бернли".

Расписание и результаты матчей 24-го тура АПЛ

Суббота, 31 января

17:00 "Брайтон" – "Эвертон"

17:00 "Вулверхэмптон" – "Борнмут"

17:00 "Лидс" – "Арсенал"

19:30 "Челси" – "Вест Хэм"

22:00 "Ливерпуль" – "Ньюкасл"

Воскресенье, 1 февраля

16:00 "Астон Вилла" – "Брентфорд"

16:00 "Манчестер Юнайтед" – "Фулхэм"

16:00 "Ноттингем" – "Кристал Пэлас"

18:30 "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити"

Понедельник, 2 февраля

22:00 "Сандерленд" – "Бернли"

Таблица АПЛ после 23-го тура

Таблица АПЛ после 23-го тура / x.com/premierleague

