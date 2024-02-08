АПЛ: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке 24-го тура АПЛ сойдутся "Астон Вилла" и "Манчестер Юнайтед".
10 – 12 февраля состоятся матчи 24-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
Он начнется в субботу поединком, в котором "Эвертон" Виталия Миколенко на выезде сыграет против действующего чемпиона – "Манчестер Сити".
В тот же день "Брентфорд" Егора Ярмолюка приедет в гости к "Вулверхэмптону", "Борнмут" Ильи Забарного на выезде сойдется с "Фулхэмом", а лидер чемпионата "Ливерпуль" примет "Бернли".
В воскресенье "Арсенал" Александра Зинченко будет гостить у "Вест Хэма", а в центральном поединке тура сразятся "Астон Вилла" и "Манчестер Юнайтед".
Завершится тур в понедельник, когда "Челси" Михаила Мудрика на выезде померяется силами с "Кристал Пэлас".
Отметим, что в ноябре прошлого года "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей.
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- После 23-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (51 очко). Далее расположились "Манчестер Сити" (49, игра в запасе), "Арсенал" (49), "Астон Вилла" (46) и "Тоттенхэм" (44).
- Матчи 25-го тура английской Премьер-лиги состоятся 17 – 19 февраля.
- Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР
|Суббота, 10 февраля
|14:30
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|ЭВЕРТОН
|17:00
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|БЕРНЛИ
|17:00
|ЛУТОН
|_:_
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|17:00
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|ФУЛХЭМ
|_:_
|БОРНМУТ
|19:30
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|Воскресенье, 11 февраля
|16:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|18:30
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Понедельник, 12 февраля
|22:00
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|ЧЕЛСИ
Таблица АПЛ после 23-го тура
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