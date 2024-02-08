АПЛ: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке 24-го тура АПЛ сойдутся "Астон Вилла" и "Манчестер Юнайтед".

10 – 12 февраля состоятся матчи 24-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Он начнется в субботу поединком, в котором "Эвертон" Виталия Миколенко на выезде сыграет против действующего чемпиона – "Манчестер Сити".

В тот же день "Брентфорд" Егора Ярмолюка приедет в гости к "Вулверхэмптону", "Борнмут" Ильи Забарного на выезде сойдется с "Фулхэмом", а лидер чемпионата "Ливерпуль" примет "Бернли".

В воскресенье "Арсенал" Александра Зинченко будет гостить у "Вест Хэма", а в центральном поединке тура сразятся "Астон Вилла" и "Манчестер Юнайтед".

Завершится тур в понедельник, когда "Челси" Михаила Мудрика на выезде померяется силами с "Кристал Пэлас".

Отметим, что в ноябре прошлого года "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей.

Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

После 23-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (51 очко). Далее расположились "Манчестер Сити" (49, игра в запасе), "Арсенал" (49), "Астон Вилла" (46) и "Тоттенхэм" (44).

Матчи 25-го тура английской Премьер-лиги состоятся 17 – 19 февраля.

Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.

Таблица АПЛ после 23-го тура

Таблица АПЛ после 23-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Бундеслига: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица