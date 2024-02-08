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АПЛ: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

АПЛ: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

"Манчестер Юнайтед" / Фото: Associated Press

В центральном поединке 24-го тура АПЛ сойдутся "Астон Вилла" и "Манчестер Юнайтед".

10 – 12 февраля состоятся матчи 24-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Он начнется в субботу поединком, в котором "Эвертон" Виталия Миколенко на выезде сыграет против действующего чемпиона – "Манчестер Сити".

В тот же день "Брентфорд" Егора Ярмолюка приедет в гости к "Вулверхэмптону", "Борнмут" Ильи Забарного на выезде сойдется с "Фулхэмом", а лидер чемпионата "Ливерпуль" примет "Бернли".

В воскресенье "Арсенал" Александра Зинченко будет гостить у "Вест Хэма", а в центральном поединке тура сразятся "Астон Вилла" и "Манчестер Юнайтед".

Завершится тур в понедельник, когда "Челси" Михаила Мудрика на выезде померяется силами с "Кристал Пэлас".

Отметим, что в ноябре прошлого года "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей.

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  • После 23-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (51 очко). Далее расположились "Манчестер Сити" (49, игра в запасе), "Арсенал" (49), "Астон Вилла" (46) и "Тоттенхэм" (44).
  • Матчи 25-го тура английской Премьер-лиги состоятся 17 – 19 февраля.
  • Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
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Суббота, 10 февраля
14:30 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   ЭВЕРТОН
17:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   БРЕНТФОРД
17:00 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   БЕРНЛИ
17:00 ЛУТОН   _:_   ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
17:00 ТОТТЕНХЭМ   _:_   БРАЙТОН
17:00 ФУЛХЭМ   _:_   БОРНМУТ
19:30 НОТТИНГЕМ   _:_   НЬЮКАСЛ
Воскресенье, 11 февраля
16:00 ВЕСТ ХЭМ   _:_   АРСЕНАЛ
18:30 АСТОН ВИЛЛА   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Понедельник, 12 февраля
22:00 КРИСТАЛ ПЭЛАС   _:_   ЧЕЛСИ

Таблица АПЛ после 23-го тура

Таблица АПЛ после 23-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 23-го тура / Фото: flashscore.ua

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