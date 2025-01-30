АПЛ: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

1-3 февраля состоятся матчи 24-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

В субботу "Ноттингем" сойдется с "Брайтоном", "Борнмут" Ильи Забарного примет "Ливерпуль", "Эвертон" Виталия Миколенко встретится с "Лестером", "Ньюкасл" сразится с "Фулхэмом", а "Астон Вилла" придет в гости к "Вулверхэмптону".

В воскресенье "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет противостоять "Тоттенхэму", "Манчестер Юнайтед" попытается одолеть "Кристал Пэлас", а в центральном поединке тура "Арсенал" Александра Зинченко будет принимать "Манчестер Сити".

Завершится тур в понедельник, когда "Челси" Михаила Мудрика, который сдал положительный тест на допинг и временно отстранен от футбола, померяется силами с "Вест Хэмом".

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После 23-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (53 очка), который имеет матч в запасе. На втором месте идет "Арсенал" (47 баллов). Третью строчку занимает "Ноттингем" (44 очка). Далее расположились "Манчестер Сити" и "Ньюкасл" (по 41 пункту).

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25

24 ТУР Суббота, 1 февраля 14:30 НОТТИНГЕМ _:_ БРАЙТОН 17:00 БОРНМУТ _:_ ЛИВЕРПУЛЬ 17:00 ЭВЕРТОН _:_ ЛЕСТЕР 17:00 ИПСВИЧ _:_ САУТГЕМПТОН 17:00 НЬЮКАСЛ _:_ ФУЛХЭМ 19:30 ВУЛВЕРХЭМПТОН _:_ АСТОН ВИЛЛА Воскресенье, 2 февраля 16:00 БРЕНТФОРД _:_ ТОТТЕНХЭМ 16:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:30 АРСЕНАЛ _:_ МАНЧЕСТЕР СИТИ Понедельник, 3 февраля 21:00 ЧЕЛСИ _:_ ВЕСТ ХЭМ

Таблица АПЛ после 23-го тура

Таблица АПЛ после 23-го тура / Фото: flashscore.ua

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