АПЛ: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Арсенал" будет принимать "Манчестер Сити".
1-3 февраля состоятся матчи 24-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.
В субботу "Ноттингем" сойдется с "Брайтоном", "Борнмут" Ильи Забарного примет "Ливерпуль", "Эвертон" Виталия Миколенко встретится с "Лестером", "Ньюкасл" сразится с "Фулхэмом", а "Астон Вилла" придет в гости к "Вулверхэмптону".
В воскресенье "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет противостоять "Тоттенхэму", "Манчестер Юнайтед" попытается одолеть "Кристал Пэлас", а в центральном поединке тура "Арсенал" Александра Зинченко будет принимать "Манчестер Сити".
Завершится тур в понедельник, когда "Челси" Михаила Мудрика, который сдал положительный тест на допинг и временно отстранен от футбола, померяется силами с "Вест Хэмом".
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После 23-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (53 очка), который имеет матч в запасе. На втором месте идет "Арсенал" (47 баллов). Третью строчку занимает "Ноттингем" (44 очка). Далее расположились "Манчестер Сити" и "Ньюкасл" (по 41 пункту).
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
24 ТУР
|Суббота, 1 февраля
|14:30
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|17:00
|ЭВЕРТОН
|_:_
|ЛЕСТЕР
|17:00
|ИПСВИЧ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ФУЛХЭМ
|19:30
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|Воскресенье, 2 февраля
|16:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|16:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|18:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|Понедельник, 3 февраля
|21:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
Таблица АПЛ после 23-го тура
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