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АПЛ: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

АПЛ: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

"Манчестер Сити" – "Арсенал" / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура "Арсенал" будет принимать "Манчестер Сити".

1-3 февраля состоятся матчи 24-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

В субботу "Ноттингем" сойдется с "Брайтоном", "Борнмут" Ильи Забарного примет "Ливерпуль", "Эвертон" Виталия Миколенко встретится с "Лестером", "Ньюкасл" сразится с "Фулхэмом", а "Астон Вилла" придет в гости к "Вулверхэмптону".

В воскресенье "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет противостоять "Тоттенхэму", "Манчестер Юнайтед" попытается одолеть "Кристал Пэлас", а в центральном поединке тура "Арсенал" Александра Зинченко будет принимать "Манчестер Сити".

Завершится тур в понедельник, когда "Челси" Михаила Мудрика, который сдал положительный тест на допинг и временно отстранен от футбола, померяется силами с "Вест Хэмом".

Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

После 23-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (53 очка), который имеет матч в запасе. На втором месте идет "Арсенал" (47 баллов). Третью строчку занимает "Ноттингем" (44 очка). Далее расположились "Манчестер Сити" и "Ньюкасл" (по 41 пункту).

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
24 ТУР
Суббота, 1 февраля
14:30 НОТТИНГЕМ   _:_   БРАЙТОН
17:00 БОРНМУТ   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
17:00 ЭВЕРТОН   _:_   ЛЕСТЕР
17:00 ИПСВИЧ   _:_   САУТГЕМПТОН
17:00 НЬЮКАСЛ   _:_   ФУЛХЭМ
19:30 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   АСТОН ВИЛЛА
Воскресенье, 2 февраля
16:00 БРЕНТФОРД   _:_   ТОТТЕНХЭМ
16:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
18:30 АРСЕНАЛ   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
Понедельник, 3 февраля
21:00 ЧЕЛСИ   _:_   ВЕСТ ХЭМ

Таблица АПЛ после 23-го тура

Таблица АПЛ после 23-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 23-го тура / Фото: flashscore.ua

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