АПЛ: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" / © Associated Press

С 6 по 8 февраля состоятся матчи 25-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 6 февраля, поединком между "Лидсом" и "Ноттингемом".

В субботу, 7 февраля, "Манчестер Юнайтед" примет "Тоттенхэм", "Арсенал" встретится с "Сандерлендом", "Астон Вилла" сыграет с "Борнмутом", "Челси" отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика будет противостоять "Вулверхэмптону", "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко сразится с "Фулхэмом", а "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка приедет в гости к "Ньюкаслу".

В воскресенье, 8 февраля, в центральном матче тура "Ливерпуль" будет принимать "Манчестер Сити".

Расписание и результаты матчей 25-го тура АПЛ

Пятница, 6 февраля

22:00 "Лидс" – "Ноттингем"

Суббота, 7 февраля

14:30 "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм"

17:00 "Арсенал" – "Сандерленд"

17:00 "Бернли" – "Вест Хэм"

17:00 "Борнмут" – "Астон Вилла"

17:00 "Вулверхэмптон" – "Челси"

17:00 "Фулхэм" – "Эвертон"

19:30 "Ньюкасл" – "Брентфорд"

Воскресенье, 8 февраля

16:00 "Брайтон" – "Кристал Пэлас"

18:30 "Ливерпуль" – "Манчестер Сити"

Таблица АПЛ после 24-го тура

Таблица АПЛ после 24-го тура / x.com/premierleague

Ранее сообщалось, что украинец Александр Зинченко официально сменил клуб.