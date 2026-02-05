- Дата публикации
АПЛ: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 25-го тура чемпионата Англии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 6 по 8 февраля состоятся матчи 25-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 6 февраля, поединком между "Лидсом" и "Ноттингемом".
В субботу, 7 февраля, "Манчестер Юнайтед" примет "Тоттенхэм", "Арсенал" встретится с "Сандерлендом", "Астон Вилла" сыграет с "Борнмутом", "Челси" отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика будет противостоять "Вулверхэмптону", "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко сразится с "Фулхэмом", а "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка приедет в гости к "Ньюкаслу".
В воскресенье, 8 февраля, в центральном матче тура "Ливерпуль" будет принимать "Манчестер Сити".
Расписание и результаты матчей 25-го тура АПЛ
Пятница, 6 февраля
22:00 "Лидс" – "Ноттингем"
Суббота, 7 февраля
14:30 "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм"
17:00 "Арсенал" – "Сандерленд"
17:00 "Бернли" – "Вест Хэм"
17:00 "Борнмут" – "Астон Вилла"
17:00 "Вулверхэмптон" – "Челси"
17:00 "Фулхэм" – "Эвертон"
19:30 "Ньюкасл" – "Брентфорд"
Воскресенье, 8 февраля
16:00 "Брайтон" – "Кристал Пэлас"
18:30 "Ливерпуль" – "Манчестер Сити"
Таблица АПЛ после 24-го тура
