АПЛ: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Манчестер Сити" сыграет против "Челси" Михаила Мудрика.

17 – 19 февраля состоятся матчи 25-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Он начнется в субботу поединком, в котором "Брентфорд" Егора Ярмолюка примет лидера чемпионата "Ливерпуль".

В тот же день "Арсенал" Александра Зинченко на выезде сойдется с "Бернли", "Борнмут" Ильи Забарного приедет в гости к "Ньюкаслу", а "Манчестер Сити" примет "Челси" Михаила Мудрика.

В воскресенье "Манчестер Юнайтед" на выезде встретится с "Лутоном".

Завершится тур в понедельник, когда "Эвертон" Виталия Миколенко на своем поле сразится с "Кристал Пэлас".

Отметим, что в ноябре прошлого года "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей.

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После 24-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (54 очка). Далее расположились "Манчестер Сити" (52, игра в запасе), "Арсенал" (52), "Тоттенхэм" (47) и "Астон Вилла" (46).

Матчи 26-го тура английской Премьер-лиги состоятся 21 – 26 февраля.

Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.

Таблица АПЛ после 24-го тура

Таблица АПЛ после 24-го тура / Фото: flashscore.ua

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