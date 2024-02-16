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АПЛ: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

АПЛ: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

"Манчестер Сити" – "Челси" / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура "Манчестер Сити" сыграет против "Челси" Михаила Мудрика.

17 – 19 февраля состоятся матчи 25-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Он начнется в субботу поединком, в котором "Брентфорд" Егора Ярмолюка примет лидера чемпионата "Ливерпуль".

В тот же день "Арсенал" Александра Зинченко на выезде сойдется с "Бернли", "Борнмут" Ильи Забарного приедет в гости к "Ньюкаслу", а "Манчестер Сити" примет "Челси" Михаила Мудрика.

В воскресенье "Манчестер Юнайтед" на выезде встретится с "Лутоном".

Завершится тур в понедельник, когда "Эвертон" Виталия Миколенко на своем поле сразится с "Кристал Пэлас".

Отметим, что в ноябре прошлого года "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей.

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  • После 24-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (54 очка). Далее расположились "Манчестер Сити" (52, игра в запасе), "Арсенал" (52), "Тоттенхэм" (47) и "Астон Вилла" (46).
  • Матчи 26-го тура английской Премьер-лиги состоятся 21 – 26 февраля.
  • Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
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Суббота, 17 февраля
14:30 БРЕНТФОРД   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
17:00 БЕРНЛИ   _:_   АРСЕНАЛ
17:00 НОТТИНГЕМ   _:_   ВЕСТ ХЭМ
17:00 НЬЮКАСЛ   _:_   БОРНМУТ
17:00 ТОТТЕНХЭМ   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
17:00 ФУЛХЭМ   _:_   АСТОН ВИЛЛА
19:30 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   ЧЕЛСИ
Воскресенье, 18 февраля
16:00 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД   _:_   БРАЙТОН
18:30 ЛУТОН   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Понедельник, 19 февраля
22:00 ЭВЕРТОН   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС

Таблица АПЛ после 24-го тура

Таблица АПЛ после 24-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 24-го тура / Фото: flashscore.ua

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