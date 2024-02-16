АПЛ: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Манчестер Сити" сыграет против "Челси" Михаила Мудрика.
17 – 19 февраля состоятся матчи 25-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
Он начнется в субботу поединком, в котором "Брентфорд" Егора Ярмолюка примет лидера чемпионата "Ливерпуль".
В тот же день "Арсенал" Александра Зинченко на выезде сойдется с "Бернли", "Борнмут" Ильи Забарного приедет в гости к "Ньюкаслу", а "Манчестер Сити" примет "Челси" Михаила Мудрика.
В воскресенье "Манчестер Юнайтед" на выезде встретится с "Лутоном".
Завершится тур в понедельник, когда "Эвертон" Виталия Миколенко на своем поле сразится с "Кристал Пэлас".
Отметим, что в ноябре прошлого года "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей.
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- После 24-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (54 очка). Далее расположились "Манчестер Сити" (52, игра в запасе), "Арсенал" (52), "Тоттенхэм" (47) и "Астон Вилла" (46).
- Матчи 26-го тура английской Премьер-лиги состоятся 21 – 26 февраля.
- Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР
|Суббота, 17 февраля
|14:30
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|17:00
|БЕРНЛИ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|17:00
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|17:00
|ФУЛХЭМ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|19:30
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|ЧЕЛСИ
|Воскресенье, 18 февраля
|16:00
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|БРАЙТОН
|18:30
|ЛУТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Понедельник, 19 февраля
|22:00
|ЭВЕРТОН
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
Таблица АПЛ после 24-го тура
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