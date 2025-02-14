АПЛ: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Центральными в туре будут поединки "Манчестер Сити" – "Ньюкасл" и "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед".

14-16 февраля состоятся матчи 25-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу, когда "Челси" Михаила Мудрика, который сдал положительный тест на допинг и временно отстранен от футбола, встретится с "Брайтоном".

В субботу "Арсенал" Александра Зинченко сразится с "Лестером", "Астон Вилла" примет "Ипсвич", "Брентфорд" Егора Ярмолюка сойдется с "Вест Хэмом", "Манчестер Сити" померяется силами с "Ньюкаслом", "Борнмут" Ильи Забарного будет противостоять "Саутгемптону", "Ноттингем" сыграет с "Фулхэмом", а "Эвертон" Виталия Миколенко попытается одолеть "Кристал Пэлас".

Завершится тур в воскресенье: лидер чемпионата "Ливерпуль" примет "Вулверхэмптон", а "Тоттенхэм" будет пытаться обыграть "Манчестер Юнайтед".

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После 24-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (57 очков). На втором месте идет Арсенал (50 баллов). Третью строчку занимает "Ноттингем" (47 пунктов). Топ-4 замыкает "Челси" (43 очка).

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25

25 ТУР Пятница, 14 февраля 22:00 БРАЙТОН _:_ ЧЕЛСИ Суббота, 15 февраля 14:30 ЛЕСТЕР _:_ АРСЕНАЛ 17:00 АСТОН ВИЛЛА _:_ ИПСВИЧ 17:00 ВЕСТ ХЭМ _:_ БРЕНТФОРД 17:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_ НЬЮКАСЛ 17:00 САУТГЕМПТОН _:_ БОРНМУТ 16:00 ФУЛХЭМ _:_ НОТТИНГЕМ 19:30 КРИСТАЛ ПЭЛАС _:_ ЭВЕРТОН Воскресенье, 16 февраля 16:00 ЛИВЕРПУЛЬ _:_ ВУЛВЕРХЭМПТОН 18:30 ТОТТЕНХЭМ _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Таблица АПЛ после 24-го тура

Таблица АПЛ после 24-го тура / Фото: flashscore.ua

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