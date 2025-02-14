АПЛ: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Центральными в туре будут поединки "Манчестер Сити" – "Ньюкасл" и "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед".
14-16 февраля состоятся матчи 25-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу, когда "Челси" Михаила Мудрика, который сдал положительный тест на допинг и временно отстранен от футбола, встретится с "Брайтоном".
В субботу "Арсенал" Александра Зинченко сразится с "Лестером", "Астон Вилла" примет "Ипсвич", "Брентфорд" Егора Ярмолюка сойдется с "Вест Хэмом", "Манчестер Сити" померяется силами с "Ньюкаслом", "Борнмут" Ильи Забарного будет противостоять "Саутгемптону", "Ноттингем" сыграет с "Фулхэмом", а "Эвертон" Виталия Миколенко попытается одолеть "Кристал Пэлас".
Завершится тур в воскресенье: лидер чемпионата "Ливерпуль" примет "Вулверхэмптон", а "Тоттенхэм" будет пытаться обыграть "Манчестер Юнайтед".
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После 24-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (57 очков). На втором месте идет Арсенал (50 баллов). Третью строчку занимает "Ноттингем" (47 пунктов). Топ-4 замыкает "Челси" (43 очка).
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
25 ТУР
|Пятница, 14 февраля
|22:00
|БРАЙТОН
|_:_
|ЧЕЛСИ
|Суббота, 15 февраля
|14:30
|ЛЕСТЕР
|_:_
|АРСЕНАЛ
|17:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|ИПСВИЧ
|17:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|БОРНМУТ
|16:00
|ФУЛХЭМ
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|19:30
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|ЭВЕРТОН
|Воскресенье, 16 февраля
|16:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|18:30
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Таблица АПЛ после 24-го тура
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