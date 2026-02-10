- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 45
- Время на прочтение
- 1 мин
АПЛ: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 26-го тура чемпионата Англии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 10 по 12 февраля состоятся матчи 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.
Во вторник, 10 февраля, "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко примет "Борнмут", "Тоттенхэм" встретится с "Ньюкаслом", "Челси" отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика сразится с "Лидсом", а "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Вест Хэмом".
В среду, 11 февраля, "Астон Вилла" сойдется с "Брайтоном", "Манчестер Сити" поборется с "Фулхэмом", а "Ливерпуль" померяется силами с "Сандерлендом".
Завершится тур в четверг, 12 февраля, когда "Арсенал" приедет в гости к "Брентфорду" украинского полузащитника Егора Ярмолюка.
Расписание и результаты матчей 26-го тура АПЛ
Вторник, 10 февраля
21:30 "Эвертон" – "Борнмут"
21:30 "Тоттенхэм" – "Ньюкасл"
21:30 "Челси" – "Лидс"
22:15 "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед"
Среда, 11 февраля
21:30 "Астон Вилла" – "Брайтон"
21:30 "Кристал Пэлас" – "Бернли"
21:30 "Манчестер Сити" – "Фулхэм"
21:30 "Ноттингем" – "Вулверхэмптон"
22:15 "Сандерленд" – "Ливерпуль"
Четверг, 12 февраля
22:00 "Брентфорд" – "Арсенал"
Таблица АПЛ после 25-го тура
Матчи английской Премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). По промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Ранее сообщалось, что украинец Александр Зинченко забил дебютный гол за "Аякс".