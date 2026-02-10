АПЛ: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Арсенал" / © Associated Press

С 10 по 12 февраля состоятся матчи 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

Во вторник, 10 февраля, "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко примет "Борнмут", "Тоттенхэм" встретится с "Ньюкаслом", "Челси" отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика сразится с "Лидсом", а "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Вест Хэмом".

В среду, 11 февраля, "Астон Вилла" сойдется с "Брайтоном", "Манчестер Сити" поборется с "Фулхэмом", а "Ливерпуль" померяется силами с "Сандерлендом".

Завершится тур в четверг, 12 февраля, когда "Арсенал" приедет в гости к "Брентфорду" украинского полузащитника Егора Ярмолюка.

Расписание и результаты матчей 26-го тура АПЛ

Вторник, 10 февраля

21:30 "Эвертон" – "Борнмут"

21:30 "Тоттенхэм" – "Ньюкасл"

21:30 "Челси" – "Лидс"

22:15 "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед"

Среда, 11 февраля

21:30 "Астон Вилла" – "Брайтон"

21:30 "Кристал Пэлас" – "Бернли"

21:30 "Манчестер Сити" – "Фулхэм"

21:30 "Ноттингем" – "Вулверхэмптон"

22:15 "Сандерленд" – "Ливерпуль"

Четверг, 12 февраля

22:00 "Брентфорд" – "Арсенал"

Таблица АПЛ после 25-го тура

Таблица АПЛ после 25-го тура / x.com/premierleague

Ранее сообщалось, что украинец Александр Зинченко забил дебютный гол за "Аякс".