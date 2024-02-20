АПЛ: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

21 – 26 февраля состоятся матчи 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Он начнется в среду поединком, в котором лидер чемпионата "Ливерпуль" примет "Лутон". Эту встречу сыграют раньше, поскольку уже в воскресенье, 25 февраля, "мерсисайдцев" ждет финал Кубка английской лиги против "Челси", цвета которого защищает украинский вингер Михаил Мудрик.

Поэтому один из центральных матчей 26-го тура между "Челси" и "Тоттенхэмом" был перенесен на неопределенный срок.

В субботу "Астон Вилла" примет "Ноттингем", а "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко в гостях сыграет с "Брайтоном", который возглавляет экс-тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

В тот же день "Манчестер Юнайтед" примет "Фулхэм", "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного дома будет противостоять "Манчестер Сити", а "Арсенал" украинца Александра Зинченко на своем поле сойдется с "Ньюкаслом".

На воскресенье запланирована встреча "Вулверхэмптон" – "Шеффилд Юнайтед". Завершится тур в понедельник, когда "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка на выезде сыграет против "Вест Хэма".

Отметим, что в ноябре прошлого года "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей.

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После 25-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (57 очков). На втором месте идет Арсенал (55). На третьей позиции – "Манчестер Сити" (53, игра в запасе). Топ-4 замыкает "Астон Вилла" (49).

Матчи 27-го тура английской Премьер-лиги состоятся 2 – 4 марта.

Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.

Таблица АПЛ после 25-го тура

Таблица АПЛ после 25-го тура / Фото: flashscore.ua

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