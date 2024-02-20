АПЛ: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Поединок между "Челси" и "Тоттенхэмом" перенесен из-за грядущего финала Кубка английской лиги.
21 – 26 февраля состоятся матчи 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
Он начнется в среду поединком, в котором лидер чемпионата "Ливерпуль" примет "Лутон". Эту встречу сыграют раньше, поскольку уже в воскресенье, 25 февраля, "мерсисайдцев" ждет финал Кубка английской лиги против "Челси", цвета которого защищает украинский вингер Михаил Мудрик.
Поэтому один из центральных матчей 26-го тура между "Челси" и "Тоттенхэмом" был перенесен на неопределенный срок.
В субботу "Астон Вилла" примет "Ноттингем", а "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко в гостях сыграет с "Брайтоном", который возглавляет экс-тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.
В тот же день "Манчестер Юнайтед" примет "Фулхэм", "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного дома будет противостоять "Манчестер Сити", а "Арсенал" украинца Александра Зинченко на своем поле сойдется с "Ньюкаслом".
На воскресенье запланирована встреча "Вулверхэмптон" – "Шеффилд Юнайтед". Завершится тур в понедельник, когда "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка на выезде сыграет против "Вест Хэма".
Отметим, что в ноябре прошлого года "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей.
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- После 25-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (57 очков). На втором месте идет Арсенал (55). На третьей позиции – "Манчестер Сити" (53, игра в запасе). Топ-4 замыкает "Астон Вилла" (49).
- Матчи 27-го тура английской Премьер-лиги состоятся 2 – 4 марта.
- Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР
|Среда, 21 февраля
|21:30
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|ЛУТОН
|Суббота, 24 февраля
|17:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|17:00
|БРАЙТОН
|_:_
|ЭВЕРТОН
|17:00
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|БЕРНЛИ
|17:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ФУЛХЭМ
|19:30
|БОРНМУТ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|22:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|Воскресенье, 25 февраля
|15:30
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|Понедельник, 26 февраля
|22:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|Перенесен
|22:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
Таблица АПЛ после 25-го тура
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