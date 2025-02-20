АПЛ: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Манчестер Сити" померяется силами с "Ливерпулем".
21-23 февраля состоятся матчи 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу, когда "Брентфорд" Егора Ярмолюка приедет в гости к "Лестеру".
В субботу "Эвертон" Виталия Миколенко примет "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" Александра Зинченко сразится с "Вест Хэмом", "Борнмут" Ильи Забарного встретится с "Вулверхэмптоном", а "Челси" отстраненного из-за допинга Михаила Мудрика сойдется с "Астон Виллой".
Завершится тур в воскресенье: "Ньюкасл" примет "Ноттингем", а в центральном поединке тура "Манчестер Сити" померяется силами с "Ливерпулем".
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После 25-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (61 очко), который сыграл на один матч больше. На втором месте идет "Арсенал" (53 балла). Третью строчку занимает "Ноттингем" (47 пунктов). Топ-4 замыкает "Манчестер Сити" (44 очка).
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
26 ТУР
|Пятница, 21 февраля
|22:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|БРЕНТФОРД
|Суббота, 22 февраля
|14:30
|ЭВЕРТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|17:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|17:00
|ИПСВИЧ
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|ФУЛХЭМ
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|19:30
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|ЧЕЛСИ
|Воскресенье, 23 февраля
|16:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|18:30
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
Таблица АПЛ после 25-го тура
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