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АПЛ: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

АПЛ: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура "Манчестер Сити" померяется силами с "Ливерпулем".

21-23 февраля состоятся матчи 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу, когда "Брентфорд" Егора Ярмолюка приедет в гости к "Лестеру".

В субботу "Эвертон" Виталия Миколенко примет "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" Александра Зинченко сразится с "Вест Хэмом", "Борнмут" Ильи Забарного встретится с "Вулверхэмптоном", а "Челси" отстраненного из-за допинга Михаила Мудрика сойдется с "Астон Виллой".

Завершится тур в воскресенье: "Ньюкасл" примет "Ноттингем", а в центральном поединке тура "Манчестер Сити" померяется силами с "Ливерпулем".

Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

После 25-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (61 очко), который сыграл на один матч больше. На втором месте идет "Арсенал" (53 балла). Третью строчку занимает "Ноттингем" (47 пунктов). Топ-4 замыкает "Манчестер Сити" (44 очка).

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
26 ТУР
Пятница, 21 февраля
22:00 ЛЕСТЕР   _:_   БРЕНТФОРД
Суббота, 22 февраля
14:30 ЭВЕРТОН   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
17:00 АРСЕНАЛ   _:_   ВЕСТ ХЭМ
17:00 БОРНМУТ   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
17:00 ИПСВИЧ   _:_   ТОТТЕНХЭМ
17:00 САУТГЕМПТОН   _:_   БРАЙТОН
17:00 ФУЛХЭМ   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
19:30 АСТОН ВИЛЛА   _:_   ЧЕЛСИ
Воскресенье, 23 февраля
16:00 НЬЮКАСЛ   _:_   НОТТИНГЕМ
18:30 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ

Таблица АПЛ после 25-го тура

Таблица АПЛ после 25-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 25-го тура / Фото: flashscore.ua

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