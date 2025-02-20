АПЛ: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Манчестер Сити" померяется силами с "Ливерпулем".

21-23 февраля состоятся матчи 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу, когда "Брентфорд" Егора Ярмолюка приедет в гости к "Лестеру".

В субботу "Эвертон" Виталия Миколенко примет "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" Александра Зинченко сразится с "Вест Хэмом", "Борнмут" Ильи Забарного встретится с "Вулверхэмптоном", а "Челси" отстраненного из-за допинга Михаила Мудрика сойдется с "Астон Виллой".

Завершится тур в воскресенье: "Ньюкасл" примет "Ноттингем", а в центральном поединке тура "Манчестер Сити" померяется силами с "Ливерпулем".

Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

После 25-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (61 очко), который сыграл на один матч больше. На втором месте идет "Арсенал" (53 балла). Третью строчку занимает "Ноттингем" (47 пунктов). Топ-4 замыкает "Манчестер Сити" (44 очка).

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25

26 ТУР Пятница, 21 февраля 22:00 ЛЕСТЕР _:_ БРЕНТФОРД Суббота, 22 февраля 14:30 ЭВЕРТОН _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 17:00 АРСЕНАЛ _:_ ВЕСТ ХЭМ 17:00 БОРНМУТ _:_ ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00 ИПСВИЧ _:_ ТОТТЕНХЭМ 17:00 САУТГЕМПТОН _:_ БРАЙТОН 17:00 ФУЛХЭМ _:_ КРИСТАЛ ПЭЛАС 19:30 АСТОН ВИЛЛА _:_ ЧЕЛСИ Воскресенье, 23 февраля 16:00 НЬЮКАСЛ _:_ НОТТИНГЕМ 18:30 МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_ ЛИВЕРПУЛЬ

Таблица АПЛ после 25-го тура

Таблица АПЛ после 25-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Ла Лига: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

УПЛ: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Лига чемпионов: определились все участники 1/8 финала, когда жеребьевка