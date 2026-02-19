АПЛ: расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Тоттенхэм" – "Арсенал" / © Associated Press

С 21 по 23 февраля состоятся матчи 27-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

В субботу, 21 февраля, "Астон Вилла" примет "Лидс", "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка сразится с "Брайтоном", "Челси" отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика сыграет с "Бернли", а "Манчестер Сити" сойдется с "Ньюкаслом".

В воскресенье, 22 февраля, "Ливерпуль" поборется с "Ноттингемом", тогда как "Арсенал" померяется силами с "Тоттенхэмом".

Завершится тур в понедельник, 23 февраля, когда "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко будет принимать "Манчестер Юнайтед".

Расписание и результаты матчей 27-го тура АПЛ

Суббота, 21 февраля

17:00 "Астон Вилла" – "Лидс"

17:00 "Брентфорд" – "Брайтон"

17:00 "Челси" – "Бернли"

19:30 "Вест Хэм" – "Борнмут"

22:00 "Манчестер Сити" – "Ньюкасл"

Воскресенье, 22 февраля

16:00 "Кристал Пэлас" – "Вулверхэмптон"

16:00 "Ноттингем" – "Ливерпуль"

16:00 "Сандерленд" – "Фулхэм"

18:30 "Тоттенхэм" – "Арсенал"

Понедельник, 23 февраля

22:00 "Эвертон" – "Манчестер Юнайтед"

Таблица АПЛ после 26-го тура

Таблица АПЛ после 26-го тура / sofascore.com

