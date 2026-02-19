- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 38
- Время на прочтение
- 2 мин
АПЛ: расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 27-го тура чемпионата Англии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 21 по 23 февраля состоятся матчи 27-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.
В субботу, 21 февраля, "Астон Вилла" примет "Лидс", "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка сразится с "Брайтоном", "Челси" отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика сыграет с "Бернли", а "Манчестер Сити" сойдется с "Ньюкаслом".
В воскресенье, 22 февраля, "Ливерпуль" поборется с "Ноттингемом", тогда как "Арсенал" померяется силами с "Тоттенхэмом".
Завершится тур в понедельник, 23 февраля, когда "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко будет принимать "Манчестер Юнайтед".
Расписание и результаты матчей 27-го тура АПЛ
Суббота, 21 февраля
17:00 "Астон Вилла" – "Лидс"
17:00 "Брентфорд" – "Брайтон"
17:00 "Челси" – "Бернли"
19:30 "Вест Хэм" – "Борнмут"
22:00 "Манчестер Сити" – "Ньюкасл"
Воскресенье, 22 февраля
16:00 "Кристал Пэлас" – "Вулверхэмптон"
16:00 "Ноттингем" – "Ливерпуль"
16:00 "Сандерленд" – "Фулхэм"
18:30 "Тоттенхэм" – "Арсенал"
Понедельник, 23 февраля
22:00 "Эвертон" – "Манчестер Юнайтед"
Таблица АПЛ после 26-го тура
