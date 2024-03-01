АПЛ: расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

2 – 4 марта состоятся матчи 27-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

В субботу "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика приедет в гости к "Брентфорду" украинского полузащитника Егора Ярмолюка, "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко примет "Вест Хэм", а лидер чемпионата "Ливерпуль" на выезде сойдется с "Ноттингемом".

В воскресенье "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного на выезде встретится с "Бернли", а в центральном матче тура будут сильнейшего определять "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Завершится тур в понедельник, когда "Арсенал" украинца Александра Зинченко будет гостить у "Шеффилд Юнайтед".

Отметим, что в ноябре прошлого года "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей. Однако мерсисайдский клуб подал апелляцию, которую частично удовлетворили и вернули "ирискам" 4 балла.

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После 26-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (60 очков). На втором месте идет "Манчестер Сити" (59). На третьей позиции – "Арсенал" (58). Топ-4 замыкает "Астон Вилла" (52).

Матчи 28-го тура английской Премьер-лиги состоятся 9 – 11 марта.

Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.

Таблица АПЛ после 26-го тура

Таблица АПЛ после 26-го тура / Фото: flashscore.ua

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