АПЛ: расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Манчестер Сити" примет "Манчестер Юнайтед".
2 – 4 марта состоятся матчи 27-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
В субботу "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика приедет в гости к "Брентфорду" украинского полузащитника Егора Ярмолюка, "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко примет "Вест Хэм", а лидер чемпионата "Ливерпуль" на выезде сойдется с "Ноттингемом".
В воскресенье "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного на выезде встретится с "Бернли", а в центральном матче тура будут сильнейшего определять "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".
Завершится тур в понедельник, когда "Арсенал" украинца Александра Зинченко будет гостить у "Шеффилд Юнайтед".
Отметим, что в ноябре прошлого года "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей. Однако мерсисайдский клуб подал апелляцию, которую частично удовлетворили и вернули "ирискам" 4 балла.
Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
- После 26-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (60 очков). На втором месте идет "Манчестер Сити" (59). На третьей позиции – "Арсенал" (58). Топ-4 замыкает "Астон Вилла" (52).
- Матчи 28-го тура английской Премьер-лиги состоятся 9 – 11 марта.
- Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР
|Суббота, 2 марта
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ЧЕЛСИ
|17:00
|ЭВЕРТОН
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|17:00
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|17:00
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|17:00
|ФУЛХЭМ
|_:_
|БРАЙТОН
|19:30
|ЛУТОН
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|Воскресенье, 3 марта
|15:00
|БЕРНЛИ
|_:_
|БОРНМУТ
|17:30
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Понедельник, 4 марта
|22:00
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|АРСЕНАЛ
Таблица АПЛ после 26-го тура
Читайте также:
Бундеслига: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица
Серия А: расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица
Ла Лига: расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица