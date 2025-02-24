АПЛ: расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральных поединках тура "Тоттенхэм" примет "Манчестер Сити", "Арсенал" встретится с "Ноттингемом", а "Ливерпуль" сразится с "Ньюкаслом".
25-27 февраля состоятся матчи 27-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.
Во вторник "Борнмут" Ильи Забарного, который в прошлом туре получил красную карточку, приедет в гости к "Брайтону". А "Челси" отстраненного из-за допинга Михаила Мудрика будет принимать "Саутгемптон".
В среду "Брентфорд" Егора Ярмолюка померяется силами с "Эвертоном" Виталия Миколенко, "Арсенал" Александра Зинченко встретится с "Ноттингемом", "Тоттенхэм" примет "Манчестер Сити", а "Ливерпуль" сразится с "Ньюкаслом".
Завершится тур в четверг поединком между "Вест Хэмом" и "Лестером".
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После 26-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (64 очка), который сыграл на один матч больше. На втором месте идет "Арсенал" (53 балла). Третью строчку занимает "Ноттингем" (47 пунктов). Далее расположились "Манчестер Сити" и "Ньюкасл" (по 44 очка).
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
27 ТУР
|Вторник, 25 февраля
|21:30
|БРАЙТОН
|_:_
|БОРНМУТ
|21:30
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|ФУЛХЭМ
|21:30
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|22:15
|ЧЕЛСИ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|Среда, 26 февраля
|21:30
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ЭВЕРТОН
|21:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ИПСВИЧ
|21:30
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|21:30
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|22:15
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|Четверг, 27 февраля
|22:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|ЛЕСТЕР
Таблица АПЛ после 26-го тура
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