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АПЛ: расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

АПЛ: расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

"Ливерпуль" / Фото: Associated Press

В центральных поединках тура "Тоттенхэм" примет "Манчестер Сити", "Арсенал" встретится с "Ноттингемом", а "Ливерпуль" сразится с "Ньюкаслом".

25-27 февраля состоятся матчи 27-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Во вторник "Борнмут" Ильи Забарного, который в прошлом туре получил красную карточку, приедет в гости к "Брайтону". А "Челси" отстраненного из-за допинга Михаила Мудрика будет принимать "Саутгемптон".

В среду "Брентфорд" Егора Ярмолюка померяется силами с "Эвертоном" Виталия Миколенко, "Арсенал" Александра Зинченко встретится с "Ноттингемом", "Тоттенхэм" примет "Манчестер Сити", а "Ливерпуль" сразится с "Ньюкаслом".

Завершится тур в четверг поединком между "Вест Хэмом" и "Лестером".

Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

После 26-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (64 очка), который сыграл на один матч больше. На втором месте идет "Арсенал" (53 балла). Третью строчку занимает "Ноттингем" (47 пунктов). Далее расположились "Манчестер Сити" и "Ньюкасл" (по 44 очка).

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
27 ТУР
Вторник, 25 февраля
21:30 БРАЙТОН   _:_   БОРНМУТ
21:30 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   ФУЛХЭМ
21:30 КРИСТАЛ ПЭЛАС   _:_   АСТОН ВИЛЛА
22:15 ЧЕЛСИ   _:_   САУТГЕМПТОН
Среда, 26 февраля
21:30 БРЕНТФОРД   _:_   ЭВЕРТОН
21:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ИПСВИЧ
21:30 НОТТИНГЕМ   _:_   АРСЕНАЛ
21:30 ТОТТЕНХЭМ   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
22:15 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   НЬЮКАСЛ
Четверг, 27 февраля
22:00 ВЕСТ ХЭМ   _:_   ЛЕСТЕР

Таблица АПЛ после 26-го тура

Таблица АПЛ после 26-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 26-го тура / Фото: flashscore.ua

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