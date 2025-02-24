АПЛ: расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральных поединках тура "Тоттенхэм" примет "Манчестер Сити", "Арсенал" встретится с "Ноттингемом", а "Ливерпуль" сразится с "Ньюкаслом".

25-27 февраля состоятся матчи 27-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Во вторник "Борнмут" Ильи Забарного, который в прошлом туре получил красную карточку, приедет в гости к "Брайтону". А "Челси" отстраненного из-за допинга Михаила Мудрика будет принимать "Саутгемптон".

В среду "Брентфорд" Егора Ярмолюка померяется силами с "Эвертоном" Виталия Миколенко, "Арсенал" Александра Зинченко встретится с "Ноттингемом", "Тоттенхэм" примет "Манчестер Сити", а "Ливерпуль" сразится с "Ньюкаслом".

Завершится тур в четверг поединком между "Вест Хэмом" и "Лестером".

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После 26-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (64 очка), который сыграл на один матч больше. На втором месте идет "Арсенал" (53 балла). Третью строчку занимает "Ноттингем" (47 пунктов). Далее расположились "Манчестер Сити" и "Ньюкасл" (по 44 очка).

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25

27 ТУР Вторник, 25 февраля 21:30 БРАЙТОН _:_ БОРНМУТ 21:30 ВУЛВЕРХЭМПТОН _:_ ФУЛХЭМ 21:30 КРИСТАЛ ПЭЛАС _:_ АСТОН ВИЛЛА 22:15 ЧЕЛСИ _:_ САУТГЕМПТОН Среда, 26 февраля 21:30 БРЕНТФОРД _:_ ЭВЕРТОН 21:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ ИПСВИЧ 21:30 НОТТИНГЕМ _:_ АРСЕНАЛ 21:30 ТОТТЕНХЭМ _:_ МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:15 ЛИВЕРПУЛЬ _:_ НЬЮКАСЛ Четверг, 27 февраля 22:00 ВЕСТ ХЭМ _:_ ЛЕСТЕР

Таблица АПЛ после 26-го тура

Таблица АПЛ после 26-го тура / Фото: flashscore.ua

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