АПЛ: расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 28-го тура чемпионата Англии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 27 февраля по 1 марта состоятся матчи 28-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 27 февраля: "Астон Вилла" сразится с "Вулверхэмптоном".
В субботу, 28 февраля, "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка сыграет с "Бернли", "Ливерпуль" примет "Вест Хэм", "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко сойдется с "Ньюкаслом", а "Манчестер Сити" встретится с "Ливерпуль".
Завершится тур в воскресенье, 1 марта: "Манчестер Юнайтед" примет "Кристал Пэлас", "Тоттенхэм" поборется с "Фулхэмом", а в центральном поединке тура сильнейшего будут определять "Арсенал" и "Челси" отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика.
Расписание и результаты матчей 28-го тура АПЛ
Пятница, 27 февраля
22:00 "Вулверхэмптон" — "Астон Вилла"
Суббота, 28 февраля
14:30 "Борнмут" — "Сандерленд"
17:00 "Бернли" — "Брентфорд"
17:00 "Ливерпуль" — "Вест Хэм"
17:00 "Ньюкасл" — "Эвертон"
19:30 "Лидс" — "Манчестер Сити"
Воскресенье, 1 марта
16:00 "Брайтон" — "Ноттингем"
16:00 "Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас"
16:00 "Фулхэм" — "Тоттенхэм"
18:30 "Арсенал" — "Челси"
Таблица АПЛ после 27-го тура
