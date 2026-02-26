АПЛ: расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Арсенал" — "Челси" / © Associated Press

С 27 февраля по 1 марта состоятся матчи 28-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 27 февраля: "Астон Вилла" сразится с "Вулверхэмптоном".

В субботу, 28 февраля, "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка сыграет с "Бернли", "Ливерпуль" примет "Вест Хэм", "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко сойдется с "Ньюкаслом", а "Манчестер Сити" встретится с "Ливерпуль".

Завершится тур в воскресенье, 1 марта: "Манчестер Юнайтед" примет "Кристал Пэлас", "Тоттенхэм" поборется с "Фулхэмом", а в центральном поединке тура сильнейшего будут определять "Арсенал" и "Челси" отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика.

Расписание и результаты матчей 28-го тура АПЛ

Пятница, 27 февраля

22:00 "Вулверхэмптон" — "Астон Вилла"

Суббота, 28 февраля

14:30 "Борнмут" — "Сандерленд"

17:00 "Бернли" — "Брентфорд"

17:00 "Ливерпуль" — "Вест Хэм"

17:00 "Ньюкасл" — "Эвертон"

19:30 "Лидс" — "Манчестер Сити"

Воскресенье, 1 марта

16:00 "Брайтон" — "Ноттингем"

16:00 "Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас"

16:00 "Фулхэм" — "Тоттенхэм"

18:30 "Арсенал" — "Челси"

Таблица АПЛ после 27-го тура

Таблица АПЛ после 27-го тура / sofascore.com

