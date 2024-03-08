АПЛ: расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Ливерпуль" примет "Манчестер Сити".
9 – 11 марта состоятся матчи 28-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
Он начнется в субботу поединком, в котором "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко на выезде сыграет против "Манчестер Юнайтед".
В тот же день "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного примет "Шеффилд Юнайтед", а "Арсенал" украинца Александра Зинченко на своем поле сойдется с "Брентфордом" украинского полузащитника Егора Ярмолюка.
В воскресенье "Астон Вилла" дома встретится с "Тоттенхэмом", а в центральном матче тура "Ливерпуль" будет принимать "Манчестер Сити".
Завершится тур в понедельник, когда "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика проведет домашний поединок против "Ньюкасла".
Отметим, что в ноябре прошлого года "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей. Однако мерсисайдский клуб подал апелляцию, которую частично удовлетворили и вернули "ирискам" 4 балла.
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- После 27-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (63 очка). На втором месте идет "Манчестер Сити" (62). На третьей позиции – "Арсенал" (61). Топ-4 замыкает "Астон Вилла" (55).
- Матчи 29-го тура английской Премьер-лиги состоятся 16 – 17 марта.
- Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР
|Суббота, 9 марта
|14:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ЭВЕРТОН
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|17:00
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|ФУЛХЭМ
|17:00
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|ЛУТОН
|19:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|Воскресенье, 10 марта
|15:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|16:00
|БРАЙТОН
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|16:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|БЕРНЛИ
|17:45
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|Понедельник, 11 марта
|22:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
Таблица АПЛ после 27-го тура
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