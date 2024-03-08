АПЛ: расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

9 – 11 марта состоятся матчи 28-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Он начнется в субботу поединком, в котором "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко на выезде сыграет против "Манчестер Юнайтед".

В тот же день "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного примет "Шеффилд Юнайтед", а "Арсенал" украинца Александра Зинченко на своем поле сойдется с "Брентфордом" украинского полузащитника Егора Ярмолюка.

В воскресенье "Астон Вилла" дома встретится с "Тоттенхэмом", а в центральном матче тура "Ливерпуль" будет принимать "Манчестер Сити".

Завершится тур в понедельник, когда "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика проведет домашний поединок против "Ньюкасла".

Отметим, что в ноябре прошлого года "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей. Однако мерсисайдский клуб подал апелляцию, которую частично удовлетворили и вернули "ирискам" 4 балла.

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После 27-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (63 очка). На втором месте идет "Манчестер Сити" (62). На третьей позиции – "Арсенал" (61). Топ-4 замыкает "Астон Вилла" (55).

Матчи 29-го тура английской Премьер-лиги состоятся 16 – 17 марта.

Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.

Таблица АПЛ после 27-го тура

Таблица АПЛ после 27-го тура / Фото: flashscore.ua

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