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АПЛ: расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

АПЛ: расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп и наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура "Ливерпуль" примет "Манчестер Сити".

9 – 11 марта состоятся матчи 28-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Он начнется в субботу поединком, в котором "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко на выезде сыграет против "Манчестер Юнайтед".

В тот же день "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного примет "Шеффилд Юнайтед", а "Арсенал" украинца Александра Зинченко на своем поле сойдется с "Брентфордом" украинского полузащитника Егора Ярмолюка.

В воскресенье "Астон Вилла" дома встретится с "Тоттенхэмом", а в центральном матче тура "Ливерпуль" будет принимать "Манчестер Сити".

Завершится тур в понедельник, когда "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика проведет домашний поединок против "Ньюкасла".

Отметим, что в ноябре прошлого года "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей. Однако мерсисайдский клуб подал апелляцию, которую частично удовлетворили и вернули "ирискам" 4 балла.

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  • После 27-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (63 очка). На втором месте идет "Манчестер Сити" (62). На третьей позиции – "Арсенал" (61). Топ-4 замыкает "Астон Вилла" (55).
  • Матчи 29-го тура английской Премьер-лиги состоятся 16 – 17 марта.
  • Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
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Суббота, 9 марта
14:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ЭВЕРТОН
17:00 БОРНМУТ   _:_   ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
17:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   ФУЛХЭМ
17:00 КРИСТАЛ ПЭЛАС   _:_   ЛУТОН
19:30 АРСЕНАЛ   _:_   БРЕНТФОРД
Воскресенье, 10 марта
15:00 АСТОН ВИЛЛА   _:_   ТОТТЕНХЭМ
16:00 БРАЙТОН   _:_   НОТТИНГЕМ
16:00 ВЕСТ ХЭМ   _:_   БЕРНЛИ
17:45 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
Понедельник, 11 марта
22:00 ЧЕЛСИ   _:_   НЬЮКАСЛ

Таблица АПЛ после 27-го тура

Таблица АПЛ после 27-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 27-го тура / Фото: flashscore.ua

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