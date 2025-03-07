АПЛ: расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральных поединках тура "Манчестер Сити" сразится с "Ноттингемом", а "Манчестер Юнайтед" примет "Арсенал".
8-10 марта состоятся матчи 28-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.
В субботу "Манчестер Сити" сразится с "Ноттингемом", "Ливерпуль" сыграет против "Саутгемптона", "Брентфорд" Егора Ярмолюка померяется силами с "Астон Виллой", а "Эвертон" Виталия Миколенко приедет в гости к "Вулверхэмптону".
В воскресенье "Борнмут" дисквалифицированного за красную карточку Ильи Забарного встретится с "Тоттенхэмом", "Челси" отстраненного из-за допинга Михаила Мудрика сойдется с "Лестером", а "Манчестер Юнайтед" примет "Арсенал" Александра Зинченко.
Завершится тур в понедельник поединком между "Вест Хэмом" и "Ньюкаслом".
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После 27-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (67 очков), который сыграл на один матч больше. На втором месте идет "Арсенал" (54 балла). Третью строчку занимает "Ноттингем" (48 пунктов). Топ-4 замыкает "Манчестер Сити" (47 очков).
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
28 ТУР
|Суббота, 8 марта
|14:30
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|17:00
|БРАЙТОН
|_:_
|ФУЛХЭМ
|17:00
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|ИПСВИЧ
|17:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|19:30
|БРЕНТФОРД
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|22:00
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|ЭВЕРТОН
|Воскресенье, 9 марта
|16:00
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|БОРНМУТ
|16:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|ЛЕСТЕР
|18:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Понедельник, 10 марта
|22:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
Таблица АПЛ после 27-го тура
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