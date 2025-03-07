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АПЛ: расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

АПЛ: расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Александр Зинченко, "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" / Фото: Associated Press

В центральных поединках тура "Манчестер Сити" сразится с "Ноттингемом", а "Манчестер Юнайтед" примет "Арсенал".

8-10 марта состоятся матчи 28-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

В субботу "Манчестер Сити" сразится с "Ноттингемом", "Ливерпуль" сыграет против "Саутгемптона", "Брентфорд" Егора Ярмолюка померяется силами с "Астон Виллой", а "Эвертон" Виталия Миколенко приедет в гости к "Вулверхэмптону".

В воскресенье "Борнмут" дисквалифицированного за красную карточку Ильи Забарного встретится с "Тоттенхэмом", "Челси" отстраненного из-за допинга Михаила Мудрика сойдется с "Лестером", а "Манчестер Юнайтед" примет "Арсенал" Александра Зинченко.

Завершится тур в понедельник поединком между "Вест Хэмом" и "Ньюкаслом".

Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

После 27-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (67 очков), который сыграл на один матч больше. На втором месте идет "Арсенал" (54 балла). Третью строчку занимает "Ноттингем" (48 пунктов). Топ-4 замыкает "Манчестер Сити" (47 очков).

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
28 ТУР
Суббота, 8 марта
14:30 НОТТИНГЕМ   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
17:00 БРАЙТОН   _:_   ФУЛХЭМ
17:00 КРИСТАЛ ПЭЛАС   _:_   ИПСВИЧ
17:00 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   САУТГЕМПТОН
19:30 БРЕНТФОРД   _:_   АСТОН ВИЛЛА
22:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   ЭВЕРТОН
Воскресенье, 9 марта
16:00 ТОТТЕНХЭМ   _:_   БОРНМУТ
16:00 ЧЕЛСИ   _:_   ЛЕСТЕР
18:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   АРСЕНАЛ
Понедельник, 10 марта
22:00 ВЕСТ ХЭМ   _:_   НЬЮКАСЛ

Таблица АПЛ после 27-го тура

Таблица АПЛ после 27-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 27-го тура / Фото: flashscore.ua

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