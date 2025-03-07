АПЛ: расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральных поединках тура "Манчестер Сити" сразится с "Ноттингемом", а "Манчестер Юнайтед" примет "Арсенал".

8-10 марта состоятся матчи 28-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

В субботу "Манчестер Сити" сразится с "Ноттингемом", "Ливерпуль" сыграет против "Саутгемптона", "Брентфорд" Егора Ярмолюка померяется силами с "Астон Виллой", а "Эвертон" Виталия Миколенко приедет в гости к "Вулверхэмптону".

В воскресенье "Борнмут" дисквалифицированного за красную карточку Ильи Забарного встретится с "Тоттенхэмом", "Челси" отстраненного из-за допинга Михаила Мудрика сойдется с "Лестером", а "Манчестер Юнайтед" примет "Арсенал" Александра Зинченко.

Завершится тур в понедельник поединком между "Вест Хэмом" и "Ньюкаслом".

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После 27-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (67 очков), который сыграл на один матч больше. На втором месте идет "Арсенал" (54 балла). Третью строчку занимает "Ноттингем" (48 пунктов). Топ-4 замыкает "Манчестер Сити" (47 очков).

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25

28 ТУР Суббота, 8 марта 14:30 НОТТИНГЕМ _:_ МАНЧЕСТЕР СИТИ 17:00 БРАЙТОН _:_ ФУЛХЭМ 17:00 КРИСТАЛ ПЭЛАС _:_ ИПСВИЧ 17:00 ЛИВЕРПУЛЬ _:_ САУТГЕМПТОН 19:30 БРЕНТФОРД _:_ АСТОН ВИЛЛА 22:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН _:_ ЭВЕРТОН Воскресенье, 9 марта 16:00 ТОТТЕНХЭМ _:_ БОРНМУТ 16:00 ЧЕЛСИ _:_ ЛЕСТЕР 18:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ АРСЕНАЛ Понедельник, 10 марта 22:00 ВЕСТ ХЭМ _:_ НЬЮКАСЛ

Таблица АПЛ после 27-го тура

Таблица АПЛ после 27-го тура / Фото: flashscore.ua

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